En directo 'Sporting Hoy': la derrota ante el Mirandés
El conjunto rojiblanco cayó en casa del penúltimo clasificado de Segunda en los últimos minutos
Gijón
Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:08
Al Sporting vestir de amarillo no le trajo buena suerte. El equipo cayó ante el Mirandés, penúltimo clasificado de Segunda División en el estadio de Mendizorroza, dejando perder los tres puntos a tres minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario.
El Mirandés logró remontar y ganar el partido después de que Dubasin adelantara a los rojiblancos de penalti a la media hora del inicio. El conjunto bugalés le sacó los colores a un Sporting sin Otero y con Cortés por primera vez como titular. Todo esto y mucho más, a análisis en 'Sporting Hoy'.