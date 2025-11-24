El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En directo 'Sporting hoy': la derrota en Huesca

Los rojiblancos cayeron en El Alcoraz después de que el Huesca anotara dos goles de penalti tras dos manos de los rojiblancos

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:55

El Sporting se fue de vació de El Alcoraz este domingo. Los rojiblancos cayeron derrotados ante el Huesca después de que los locales anotaran dos goles, los dos de penalti, tras dos manos de Gelabert y Perrin. Las bajas lastraron a un equipo que suman un mes sin ganar. Todo esto y mucho más, a análisis e 'Sporting Hoy'

