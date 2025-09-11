Dubasin supera sus molestias y estará disponible para el Sporting - Burgos El atacante catalán completó el entrenamiento de esta mañana tras el susto del día anterior. Nacho Martín ya entrena con el grupo y Garitano podrá convocarle para el partido contra el Burgos

Javier Barrio Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

Jonathan Dubasin estará disponible, en principio, para el partido que disputará el Real Sporting de Gijón el domingo contra el Burgos (El Molinón, 18.30 horas). El atacante catalán se recuperó bien en las últimas horas de las molestias que sufría y completó todo el entrenamiento de este jueves con normalidad.

La alarma se había disparado el día anterior, cuando Jonathan Dubasin se retiró de la sesión matinal por un problema físico, durante la disputa de un partido en dimensiones reducidas y después de probarse en solitario unos minutos para ver si podía terminar la sesión. No fue así y, como medida preventiva, tampoco participó en el entrenamiento de la tarde.

En todo caso, la exploración a la que había sido sometido ya durante la jornada de ayer en Mareo había descartado una lesión, considerando la molestia como algo menor, pero sí quedaba la duda de si, con la cercanía con el partido, las molestias iban a remitir. Y así ha sido.

El que también está recuperado para el encuentro es Nacho Martín, quien estará finalmente en disposición de entrar en la lista de convocados para recibir al Burgos. El mediocentro también participó en el entrenamiento de esta mañana con el resto de sus compañeros tras superar un esguince en su tobillo izquierdo, provocado por una dura entrada del deportivista Yeremay el pasado sábado en Riazor. De esta forma, si lo considera, Garitano podrá repetir la sociedad Corredera-Nacho Martín.

Temas

Sporting de Gijón