Dubasin, saliendo del entrenamiento tras sufrir ciertas molestias. J. B.

Última hora del Sporting: Dubasin dispara las alarmas tras retirarse del entrenamiento

El atacante sufrió un golpe en la última fase de la sesión y, después de probarse, no pudo reincorporarse al trabajo

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:30

Jonathan Dubasin, con una molestia, tras recibir un golpe fortuito, se retiró esta mañana del entrenamiento del Real Sporting de Gijón en Mareo. Fue en la fase final de la sesión, cuando Garitano había dispuesto una serie de partidos en porterías reducidas para insistir en los disparos a portería.

El atacante, pendiente de evolución, fue examinado por los médicos y se probó por su cuenta para intentar regresar al entrenamiento, pero, finalmente, optó por retirarse. Su retirada genera dudas sobre su disponibilidad para este domingo en el partido contra el Burgos en El Molinón, aunque todavía no hay un diagnóstico.

