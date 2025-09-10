Sporting de Gijón | Juan Otero: «Este año tengo más responsabilidad de hacerlo mejor» «Veo un Sporting más unido y compacto. Espero que de aquí a diciembre el equipo no afloje», desea el colombiano

Javier Barrio Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:43

«Es un orgullo para mí», confesó este mediodía, tras el entrenamiento, Juan Otero, respondiendo a una pregunta sobre su designación este verano como uno de los capitanes del Real Sporting de Gijón. «Los compañeros me acogieron muy bien, me respetan y estoy orgulloso de lo que hecho», subrayó el delantero colombiano, quien asumió de buen grado la presión de su nuevo estatus dentro y fuera del campo: «Tengo más responsabilidad de hacerlo mejor porque los compañeros ven que soy muy importante por estar arriba, pelear con los centrales, dar asistencias y hacer goles».

En el segundo día de trabajo del equipo, todavía coleaba el eco de la derrota en La Coruña. Y aprovechando un análisis al momento del Sporting, Otero quiso dar carpetazo al encuentro de Riazor. «El equipo está con confianza, venimos de hacer un gran trabajo, pero los demás también juegan y toca seguir», indicó, sin olvidar que «hay que mirar las cosas que hicimos mal». Y en eso incidió, valorando también a la plantilla del Deportivo de La Coruña: «El Dépor es un gran equipo y nos llevó a defender muy bajo. Nos faltó tener más el balón, pero cuando estás con la fatiga...». Más tarde añadió que «al equipo lo vi bien», pero reconoció que habían tenido «un error» en la acción del gol y asumió que «hay que corregirlo».

El delantero del Real Sporting de Gijón hizo un paréntesis para referirse a su compatriota Oscar Cortés, el extremo cedido por el Glasgow Rangers, al que conocía y que apunta a entrar en la convocatoria para el partido del domingo contra el Burgos: «Lo vi en Colombia, es un gran jugador. Lleva una semana entrenando bien, integrado al grupo». Luego concedió que la nacionalidad colombiana de ambos les ha acercado mucho en estas primeras semanas: «Me pregunta cosas y estoy contento de que un compatriota esté conmigo, esperemos que se integre lo antes posible al grupo. Lleva ya tiempo en Europa y sabe muchas cosas. Le dije que esta era una liga competitiva y difícil».

Sin haberse estrenado esta temporada como goleador, aunque ya ha repartido cuatro asistencias, el delantero colombiano hizo un balance a su inicio de curso, sintiéndose «bien». «He aportado mi granito de arena para que el equipo gane y estoy muy contento. Perdimos, pero esto es muy largo, los otros equipos juegan y estoy contento con lo que he hecho», recalcó. Eso sí, reconoció que echa de menos los goles y que tiene ganas de estrenarse ya: «La verdad que si, uno como delantero siempre quiere hacer gol, pero si no lo hago y puedo aportar, siempre estaré contento».

A sus 30 años, iniciando su cuarta temporada en el Sporting, el jugador de Sipí se vio con la misma energía de siempre. «Me siento igual», resumió. «En estas temporadas he hecho goles y asistencias», comentó el cafetero, satisfecho con su aportación: «Estoy contento con lo que he hecho. Si el equipo gana, estaré contento».

Debate sobre su posición en el campo

Su posición en el campo, como delantero, aunque a Gijón llegó como extremo, ha generado mucho debate. Pero Otero no se metió en la discusión, aceptando cualquier decisión técnica de Asier Garitano. «Jugaré donde el míster me ponga y pueda ayudar al equipo. Si me ponen de extremo o de delantero, trataré de hacerlo lo mejor posible», zanjó, aprovechando para expresar un deseo sobre la retirada del entrenamiento de Dubasin: «Espero que esté bien porque es un jugador importante».

En un análisis con respecto a las anteriores temporadas, Otero destacó la unión que percibe este año en el grupo y, también, la fortaleza defensiva, que consideró clave en Segunda. «He visto un equipo más unido, compacto, que nos faltaba eso, como dice el entrenador no abrir puertas. Veo al equipo hablando, tenemos muchos referentes, como Pablo y Perrin, y espero que de aquí a diciembre el equipo no afloje. Nos ha costado mucho los últimos años y vamos por buen camino», observó. También añadió, como detalle del ataque, que Garitano «pide que los extremos estén más bajos para aprovechar mi velocidad».

Al Burgos lo vio como un rival «muy difícil y físicamente muy bueno». «Va a ser una guerra para nosotros», anticipó. Por eso invocó otra gran versión de El Molinón. «Espero que nos sigan apoyando como vienen haciendo. Miren en Riazor, son un motor para nosotros, para guerrear cada pelota», afirmó, antes de detenerse en el regreso de Mario González a Gijón, donde estuvo como cedido en la segunda parte de la temporada 2023-2024, compartiendo vestuario con el propio Otero.

Pese a que su rendimiento fue muy cuestionado, el colombiano defendió la calidad del atacante burgalés: «Es un gran jugador. A veces tu futuro no está aquí, pero sí está en otro equipo. Depende de la confianza que te den. Si no te ponen, que más puedes hacer. Es un gran jugador».

