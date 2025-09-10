El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Martín, durante el entrenamiento de este miércoles en Mareo. J. B.

Nacho Martín inicia la cuenta atrás para el Sporting de Gijón - Burgos del domingo

El mediocentro reaparece tras la entrada de Yeremay, aunque todavía se entrena en solitario

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:50

Nacho Martín aprieta el paso para estar este domingo a disposición de Asier Garitano de cara al partido contra el Burgos (El Molinón, 18.30 horas). El mediocentro, que había trabajado en el gimnasio el día anterior, se ha dejado ver esta mañana en el campo número 1 de Mareo por primera vez desde que sufriera la dura entrada de Yeremay, que le obligó a retirarse del partido de Riazor. Eso sí, de momento realiza un trabajo al margen.

En todo caso, el mediocentro de Noreña ha comenzado a correr esta mañana, lo que es un buen síntoma de su evolución, en una exigente jornada en la que ha realizado un trabajo de resistencia y velocidad a lo largo de todo el campo, acompañado por Cipriano Andrés, uno de los readaptadores del primer equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  9. 9 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  10. 10 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nacho Martín inicia la cuenta atrás para el Sporting de Gijón - Burgos del domingo

Nacho Martín inicia la cuenta atrás para el Sporting de Gijón - Burgos del domingo