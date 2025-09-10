Nacho Martín inicia la cuenta atrás para el Sporting de Gijón - Burgos del domingo El mediocentro reaparece tras la entrada de Yeremay, aunque todavía se entrena en solitario

Nacho Martín aprieta el paso para estar este domingo a disposición de Asier Garitano de cara al partido contra el Burgos (El Molinón, 18.30 horas). El mediocentro, que había trabajado en el gimnasio el día anterior, se ha dejado ver esta mañana en el campo número 1 de Mareo por primera vez desde que sufriera la dura entrada de Yeremay, que le obligó a retirarse del partido de Riazor. Eso sí, de momento realiza un trabajo al margen.

En todo caso, el mediocentro de Noreña ha comenzado a correr esta mañana, lo que es un buen síntoma de su evolución, en una exigente jornada en la que ha realizado un trabajo de resistencia y velocidad a lo largo de todo el campo, acompañado por Cipriano Andrés, uno de los readaptadores del primer equipo.

