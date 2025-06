Eloy Olaya, exjugador y exdirector deportivo del Sporting: «Los números de Garitano fueron notables, pero ya era tarde»

Eloy Olaya (Gijón, 1964) lo ha sido todo en el Sporting. Debutó con quince años y estuvo siete temporadas en el primer equipo ... antes de irse al Valencia para regresar después y firmar dos campañas más. Campeón de Europa Sub 21 con la Selección Española e internacional absoluto, el astuto delantero dejó huella en El Molinón, a donde volvió tras su retirada para ocupar varios cargos en el club, entre ellos el de director deportivo. Una voz autorizada para analizar el presente y el futuro de un equipo, el suyo, que ha dado muestras de debilidad.

–¿Cómo analiza la pasada temporada?

–Le pongo un aprobadillo raspado. Sigo todos los partidos del Sporting por mi trabajo en la radio autonómica ('RPA') y sé que es una categoría muy difícil, complicada, en la que cuando empieza la pretemporada doce o catorce equipos se marcan el objetivo de estar arriba en la clasificación. Al final siempre se cuela alguno que no contaba para estar ahí. Muchos históricos pasan problemas, como el Tenerife, que descendió, y otros como el Zaragoza pasan momentos de agobio. Casi toda la primera vuelta fue ilusionante, con Rubén Albés, pero a partir de diciembre hubo un bajón de resultados y juego que nos llevó a luchar en las últimas jornadas por no verte en problemas. Los números de Garitano fueron notables, con cinco victorias y tres derrotas, pero ya era tarde, no había suficientes jornadas para pelear por estar arriba.

–¿Esperaba a principio de temporada que se diera esta situación?

–Siempre he dicho que con la plantilla que había el objetivo primordial era sumar los cincuenta puntos y, a partir del mes en el que se lograsen, se lucharía por algo más o por solamente seguir en Segunda. Me daba la sensación de que la plantilla no era mejor que la de la anterior temporada y sobre todo viendo que la categoría es cada año más complicada. Nos estamos acumulando en Segunda equipos históricos con una masa social, unos estadios y una asistencia importantes. Hay más asistentes que en algunos clubes de Primera. Hay que tener una plantilla muy competitiva, compensada, y quizá el equipo no la tenía. Cuando llegaron los problemas a mitad de temporada el equipo no se levantó.

–¿Qué echaba de menos en esa plantilla?

–Comparativamente respecto a la de 2023-2024, defensivamente era menos consistente, con menos jugadores competitivos y contundencia, aunque había más diversidad en ataque con la llegada de futbolistas como Gelabert y Dubasin, que dieron otro aire. El equipo tuvo más verticalidad, velocidad, dinamismo para llegar al área rival con más chispa que en la anterior temporada, que nos costaba mucho más. Nos faltó contundencia en el aspecto defensivo.

–¿Le falta un '9' al Sporting?

–No, ese no ha sido el problema. Es verdad que el delantero que vino a competir con los que estaban, Caicedo, no dio resultado, pero al final el número de goles a favor no te ha penalizado en la suma de puntos. Sí que lo hizo el que pocas veces se haya acabado con la portería a cero. Eso impidió, sobre todo en diciembre, enero y febrero, sumar victorias cuando seguramente lo hubieras merecido.

–Marcelino García Toral mostraba en este diario su preocupación por la deriva del Sporting. ¿Lo comparte?

–Es un entrenador que sabe cómo se manejan los clubes, que hace falta invertir dinero en la plantilla, y en estos momentos el Sporting quizá no lo está haciendo al nivel de otros equipos de la categoría. Creo que los tiros van por ahí. Para conseguir el objetivo de volver a Primera hay que hacer una inversión en jugadores que consideres que sean una garantía de equipo competitivo. Es verdad que la última vez que se ascendió con Abelardo fue sin fichajes, pero creo que fue un grandísimo milagro de una generación que creyó junto a los técnicos. Todos sabemos que hay determinados puestos, y sobre todo el esqueleto, centrales, mediocampo y delantero, que es donde los clubes necesitan de un esfuerzo económico y que el Sporting no ha hecho. Empezamos bien el año, pero la plantilla esta temporada era justita.

–En tres de las últimas temporadas se ha peleado por no bajar. ¿Teme que el Sporting acabe quemándose?

–No, hace dos temporadas jugamos 'play off'. Sí que es verdad que las dos anteriores fue así y en esta, con menos apuros, también hubo temor por meterse abajo. Se vuelve a repetir el cambio de entrenador, pero es algo habitual en la categoría.

–¿Cómo ve la planificación de la próxima temporada?

–Si me preguntas por la próxima plantilla y el mercado, te diría que vivo el proceso con preocupación. Se van futbolistas que han jugado muchos partidos la temporada pasada: Nacho Méndez, Olaetxea, Maras, en estos momentos Gelabert. Tienen que venir futbolistas que marquen más diferencias de lo que lo han hecho estos la temporada pasada. Con lo que hay, vas a estar un poco cojo de partida.

–El cambio drástico de plantilla es habitual. ¿Es también sano?

–Excesivamente bueno no es, pero es algo muy habitual en el fútbol. Por determinados futbolistas, en base a los partidos jugados, quizá el club podría haber hecho un esfuerzo. Por Nacho Méndez, si se iba a un Primera, el Sporting no puede competir. Pero por Olaetxea creo que sí puede competir con el Eibar. Parece que se va a hacer un esfuerzo por Gelabert. Tiene mucho trabajo la dirección deportiva.

–¿Qué reacción le provocó la salida de Nacho Méndez?

–Se rumoreaba que tenía ofertas de Primera y de equipos que hace poco que estuvieron en la máxima categoría. Con los de Primera, en lo económico, no puedes competir. Ahora hay que traer futbolistas que den ese rendimiento.

–¿Qué opinión tiene de Asier Garitano?

–Me ha parecido muy correcto, tranquilo, sensato. Ha colocado a cada jugador en su sitio, en el lugar donde más rendimiento podía dar. Sobre todo Gelabert, que es al que más rendimiento le ha sacado. Conoce bien la plantilla, la categoría y los clubes. Me parece un buen entrenador, pero hay que tener los mimbres para sacar los resultados. Los números le avalan.

–Además de Dubasin, Gelabert y Corredera, ¿qué más le hace falta al Sporting?

–Le hacen falta centrales como el comer. Se van dos que han jugado mucho, Róber Pier, que quizá no hizo su mejor temporada, y Maras. En dos años se han ido tres centrales, sin contar a Maras. El año anterior tenías a Insua e Izquierdoz. Eran los tres centrales titularísimos hace dos temporadas. La firmeza en Segunda empieza por la defensa. También adelante hacen falta jugadores. Además de Otero y Amadou, necesitas un par de delanteros más. Lo normal es tener tres o cuatro.

–La afición se revolvió este año contra el palco. ¿Cuánta paciencia le queda?

–Lo marcarán los resultados. Si son como este año, se agotará mucho más. Pero si son buenos, se pensará que la 24-25 quedó atrás. Confío en la afición y sé que va a responder, es nuestro equipo. La gente tiene que confiar y dar todo su apoyo a los jugadores. Tenemos experiencia. El calor de la gente es importante para los futbolistas.

–Se está jugando la Euro Sub 21. Usted estuvo en el primer combinado español que la ganó. ¿Cómo lo recuerda?

–Estuve viendo el partido estos días. Lo recuerdo con muchísima ilusión en aquel momento. Teníamos un equipazo, todos los futbolistas jugábamos en Primera con asiduidad. Gente como Juan Carlos Ablanedo, Quique Flores, Andrinúa, Patxi Salinas, Roberto, Eusebio, Llorente, Gabino, Calderé... Llegamos a la final contra el mejor equipo, que era Italia. Eran clavados a nosotros, prácticamente todos jugaban en la Serie A. Cuando ganamos no nos dimos cuenta de la repercusión que tenía. Era el primer título de la Selección Española en categorías inferiores. Es verdad que ahora gana muchísimos porque hay futbolistas de altísimo nivel. Nos damos cuenta ahora de que fue un mérito. Te emociona ver Zorrilla lleno hasta la bandera para un partido de la Sub 21. Jugábamos bien. Lo vi en el sofá y estaba cansado de ver lo que corría todo el mundo (ríe).

–Usted y Juan Carlos Ablanedo fueron protagonistas.

–Éramos asiduos. Son años muy bonitos de recordar.