La Federación de Marruecos incorpora a Óscar Garro para trabajar en su cantera El madrileño, que estuvo tres años en el Sporting, forma parte de un equipo de técnicos que tiene como objetivo potenciar las selecciones inferiores

Javier Barrio Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 14:20 Comenta Compartir

Óscar Garro, quien fuera director de Fútbol de Mareo hasta el final del curso pasado, cuando fue destituido y relevado por Felipe Vega-Arango, se ha incorporado recientemente a la Federación de Marruecos, pasando a formar parte de un equipo de trabajo orientado a potenciar las categorías inferiores de la selección norteafricana. En su caso, el madrileño estará involucrado en la coordinación y la metodología junto a otros técnicos.

Marruecos tiene a varios profesionales del fútbol español trabajando en departamentos clave de su estructura, como es el caso del preparador físico vigués Eduardo Domínguez, quien estuvo dos temporadas en el Real Sporting de Gijón. En este momento, las selecciones de Marruecos atraviesan un momento dulce: la absoluta alcanzó las semifinales del último Mundial y, este lunes, la Sub 20 se coronó campeona del Mundo en Chile tras derrotar en la final a Argentina.

Con este contexto, la apuesta de sus dirigentes deportivos va orientada, desde las categorías inferiores, a mantenerse en el primer nivel y confirmar esa pujanza en el concierto nacional, con muchos futbolistas marroquíes de primer nivel repartidos por las grandes ligas. De hecho, en un movimiento muy sonado, Marruecos también ha fichado al canario Abián Perdomo, quien pasó trece años en Valdebebas y, en los últimos tiempos, estaba al frente de la cantera del Madrid. Perdomo formará parte de esa estructura con Óscar Garro.

La etapa del técnico madrileño en Gijón duró tres años, en los que trató de implantar una visión de cantera que fue muy discutida, al considerarse muy alejada de la tradición de Mareo y con pobres resultados. Las críticas a su labor estuvieron motivadas, entre otras cuestiones, por la 'fuga' de algunos jóvenes talentos, los sistemas de promoción, la configuración de los últimos filiales, los filtros de captación y el crecimiento en este campo del Oviedo, el eterno rival, además de las relaciones con los canteranos y los clubes de la ciudad.

Temas

Sporting de Gijón