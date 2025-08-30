Nadie gana al Sporting de Garitano en El Molinón El técnico de Vergara ha vencido los cinco partidos que ha dirigido en el estadio gijonés, tres en la pasada temporada y dos en la actual

Andrés Maese Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 22:20 Comenta Compartir

Asier Garitano ha encontrado en El Molinón su mejor muro defensivo y también su mejor aliado. Tal es así, que el preparador vasco tan solo conoce la victoria en el estadio gijonés desde que se hizo cargo del banquillo del Sporting al final del pasado curso.

En su presentación como entrenador del Sporting, subrayó que no tenía buenos recuerdos de El Molinón porque nunca había sido capaz de ganar cuando lo actuó como visitante. Ahora, ya como local, su idilio con el estadio es total a la vista de los resultados.

Garitano ha dirigido cinco partidos con el Sporting en Gijón. Los cinco los ha ganado. El Mirandés, el Deportivo y el Cartagena hincaron la rodilla la pasada temporada cuando los rojiblancos se jugaban la salvación. Nueve puntos que sirvieron para lograr la permanencia.

Tiene en el horizonte el récord de Gallego, que sumó cinco victorias consecutivas de local en el inicio de la campaña 2021-2022

Con un verano de por medio y una plantilla nueva, los números no han ido a menos. Garitano no ha bajado el pistón como local. Si el Córdoba cayó derrotado en la primera jornada con los goles de Gelabert y Dubasin, el pasado viernes fue la Cultural Leonesa la que sufrió en primera persona lo que significa jugar en un estadio como El Molinón.

Las cifras están a medio camino de lo que logró Rubén Baraja cuando suplió a Paco Herrera en el banquillo rojiblanco. El preparador valenciano ganó sus primeros diez partidos como local con el Sporting. De aquello hace ya ocho años.

No hace mucho, concretamente hace cuatro temporadas, fue David Gallego el que tuvo un inicio liguero similar al de Garitano. Si bien aquel Sporting, el de la temporada 21-22, comenzó ganando sus cinco partidos como local, no inició la competición con tres victorias en las tres primeras jornadas como sí lo ha conseguido Garitano. El Tenerife de Ramis, en el Heliodoro, sumó un punto ante los rojiblancos en la segunda jornada.

Lo que resulta evidente es que Asier Garitano comienza a destacar positivamente con sus números como entrenador del Sporting. El preparador también ha logrado batir su propio récord de partidos ganados de manera consecutiva en un inicio liguero. Sus mejores resultados como profesional de los banquillos eran dos victorias. El viernes sumó la tercera. Así pues, el Sporting también le está sentando muy bien al entrenador vasco.

Lo mejor de los partidos en El Molinón de este Sporting, además de los resultados, es el ambiente. Si en el primer partido, ante el Córdoba, se rozaron los 25.000 espectadores, el viernes frente a la Cultural se lograron superar.

Las victorias en el fútbol enganchan, motivan e ilusionan. Y Gijón no es una excepción. A las puertas del primer gran desplazamiento del sportinguismo, la afición se siente representada por el Sporting de Garitano. Para lograr la cuarta victoria consecutiva en la Liga habrá que sudar. En el horizonte asoma el Deportivo de La Coruña de Yeremay.

No faltará la presencia de La Mareona, que ya se busca la vida para estar en el duelo de Riazor. El Deportivo ha mandado 750 entradas que están lejos de las pretensiones de la afición rojiblanca, que ha empezado a comprar localidades en otras zonas del campo con el objetivo de no perderse un partido ya 'clasico' entre dos históricos.