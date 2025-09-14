Garitano, entrenador del Sporting: «No me gusta encajar tres goles, son muchos» Asier Garitano se muestra preocupado «por los resultados de los dos últimos partidos, pero no por el trabajo que hace el equipo»

Andrés Maese Gijón Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:40

No le quedó otra al técnico Asier Garitano que mostrar su malestar por la derrota del Sporting ante el Burgos en El Molinón. «Hicimos cosas mal, nos costó bastante en la primera parte, pero me quedo con el esfuerzo, la actitud, y el no dejar de ir a ganar», aseguró. «Hay que destacarlo», incidió el preparador.

El titular del banquillo del Sporting quiso recalcar esa idea. «El equipo, con 0-2 en casa, no se dejó ir, todo lo contrario», enfatizó. Lo hizo justo antes de hacer autocrítica. «Lo que más me preocupa de las dos derrotas son los resultados porque el equipo siempre estuvo muy metido. Y especialmente ante el Burgos, no me gusta recibir tres goles. Son muchos», señaló.

Reconoció también Garitano que «nos generaron dudas en la primera parte» y aceptó que «algo teníamos que hacer para empatar el partido porque en la primera parte no estábamos dominando nada ni el marcador ni el juego». Su tono fue el de siempre, se mostró fastidiado, pero no preocupado después de caer por primera vez en El Molinón como entrenador rojiblanco.

Al técnico le cuestionó por el cambio de Caicedo tras el paso por los vestuarios. El delantero salió para jugar junto a Otero. «En el descanso cambiamos los perfiles de los jugadores de arriba para apretarles más. Conseguimos empatar y quisimos ir a por el partido, pero a veces las ganas de querer ir acabas recibiendo el tercero», explicó.

También describió el tercer tanto. Subrayó que el equipo había replegado bien porque tenían superioridad numérica. «Mario se fue de tres jugadores para cerrar el partido. Fue cruel. Nos toca corregir lo que no hicimos bien porque encajamos tres goles en casa y eso no está bien», lamentó el entrenador del Sporting.

Uno de los puntos positivos para Garitano fue la cantidad de ocasiones que generó el Sporting. Disparó 28 veces, 10 de ellas entre los tres palos. «Es importante poder generar situaciones de gol. Hicimos dos goles, ellos sacaron una debajo de los palos... Hubo de todo en el partido», recordó.

Por otro lado, Juan Otero volvió a sumar una asistencia. La quinta del colombiano en lo que va de temporada. Ayer le faltó el gol. Tuvo ocasiones, pero no está acertado de cara a la portería rival. «No creo que Otero se esté obsesionando con no marcar goles. Es un futbolista de alto nivel y no solo por la asistencia que dio», respondió Garitano, que tiene muy claro que el colombiano es su hombre de referencia.