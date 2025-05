Garitano insiste con Nacho Méndez: «No me atrevería a decir que no va a seguir» El técnico del Sporting deja abierta la puerta de la continuidad al capitán del Sporting

Asier Garitano sigue empeñado en perder el menor número de efectivos válidos de cara a la próxima temporada. Si la pasada semana comentó que no tenía claro que Olaetxea, Pier y Nacho Méndez se despidieran del Sporting este curso, tan solo le queda la bala del asturiano. Y la volvió a defender.

«Sigo diciendo lo mismo. No me atrevería a decir que no va a seguir. Ni en el caso de Nacho ni en el de César Gelabert», apuntó tras el último entrenamiento oficial de la temporada. El preparador metió en el saco al mediapunta. Las negociaciones por Gelabert están abiertas. El Sporting lo quiere, él se quiere quedar, pero queda llegar a un acuerdo con el Toulouse francés.

Sus palabras sorprenden. La semana pasada dejó en el aire las salidas de Pier y Olaetxea, y ninguno de los dos continuará en Gijón. Pero insiste con Méndez: «Está en el mercado, pero no sé si tuvo una oferta de otro club o igual ahora le hacen una más alta en el Sporting… o más baja», comentó. «O ahora igual está contento. No me atrevería a decir que no estará aquí. A día de hoy no tengo constancia de que haya firmado en ningún equipo», recalcó.

Al futbolista, como es normal, no le agradó los silbidos que recibió por un sector de la grada en el último partido en El Molinón. Tampoco fue de su agrado las palabras públicas que le dedicó David Guerra el pasado miércoles. El Presidente Ejecutivo aseguró que «tenía una oferta del Sporting y ahora estamos futbolistas para reforzar esa parcela del campo». Declaraciones que le abrieron la puerta de salida.

El duelo ante el Racing de Ferrol fue lo menos comentado por Asier Garitano. Y más cuando se ha conocido que la próxima semana viajará a Washington para conocer a Alejandro Irarragorri y hablar de la planificación del próximo proyecto: «No sé lo que voy a encontrar. Ya he hablado con él la idea que tengo, pero me extraña que sea noticia el que tenga que ir allí. Si no me pierdo por el camino, allí estaré».

También se le recordaron las palabras de David Guerra sobre el liderazgo que considera el club que ha faltado en la temporada que esta tarde llegará a su fin. Garitano no coincide con el Presidente. «Lo más importante es hacer un equipo competitivo con buenos jugadores, ya veremos los perfiles de la gente. Pero el liderazgo lo tenemos que mostrar como club y como equipo», opinó.

En cuanto a lo que necesita reforzar el equipo, es evidente que la delantera se queda sin efectivos tras las salidad de Caicedo y Campuzano. «Mínimo uno o dos delanteros más tendríamos que tener», reconoció. Y se le preguntó por la figura de un viejo conocido con el que coincidió en Leganés como es José Arnáiz: «Me podrías sacar 20 o 30 jugadores que he tenido. Y sinceramente no sé la situación de José Arnáiz. No sé cuál es su posición, pero tenemos a Gaspar que se asemeja mucho a sus características como jugador».

