Garitano: «De nada serviría la victoria de Elda si nos relajamos y no le damos continuidad»

José L. González Jueves, 17 de abril 2025, 14:26 Comenta Compartir

Asier Garitano llegó a Gijón con el objetivo de conseguir la salvación del Sporting de Gijón. El preparador vasco consiguió cambiarle la cara a un equipo que venía de una racha de malos resultados y que vivió en Elda la pasada semana una final contra un rival directo por seguir en Segunda, un logro que le ha sacado «una sonrisa» a la plantilla, pero que no puede servir para instalarse en el exceso de confianza ante la visita mañana del Mirandés (19 horas), equipo revelación del torneo. «De nada serviría la victoria ante el Eldense si nos relajamos y no le damos continuidad». No la ha detectado Garitano en los días de trabajo que ha tenido esta semana junto a jugadores, a los que percibe «conscientes» de lo mucho que se juegan la plantilla y el club. «Viene un partido importante, pero con una sonrisa es más fácil trabajar. Ganamos y el lunes estábamos contentos, pero el martes se te olvida y vuelves a estar alerta», afirmó el entrenador, consciente de que el trabajo no está ni mucho menos hecho.

El rival que visita mañana El Molinón empezó con muchos problemas, anulando partidos amistosos en pretemporada por falta de jugadores. No obstante, el conjunto de Alessio Lisci supo reponerse y lucha ahora por conseguir el ascenso a Primera, instalado en los puestos de 'play off'. La mala racha de los tres últimos partidos no resta un ápice de peligro, en opinión de Garitano, a un equipo que tanto en Zaragoza como en Albacete, donde cayeron derrotados, «compitió muy bien».

El partido que afrontará el Sporting de Gijón mañana poco o nada tendrá que ver con el de Elda en cuanto a lo futbolístico. El Eldense es una de las escuadras que más incide en los centros laterales, mientras el Mirandés apuesta por el juego interior. Un modelo diferente al que el conjunto rojiblanco tratará de hacer frente con sus armas. «Hay que buscar las herramientas para dar a los jugadores, sabiendo nuestras virtudes y pudiendo atacar al rival. Cuanto más tiempo estemos atacando mejor para nosotros. Si no somos capaces de llevar partido ahí y nos toca defender, tendremos que hacerlo bien».

Varios nombres propios fueron analizados por Asier Garitano en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Con una previsible lista de convocados igual a la de la pasada semana (no será pública hasta el final del entrenamiento de esta tarde), uno de los fijos será Guille Rosas, quien ya ha prescindido del vendaje de su rodilla derecha. «Está bien, pero ya lo estaba la semana pasada. No se ha perdido ningún entrenamiento. Tiene problemas en el ligamento lateral interno y es doloroso. Pero es un tío valiente, un buen guerrero». El preparador destacó la «buena temporada» que esta haciendo Dubasin, aunque puso el foco en la importancia de hacer grupo. «La exigencia es para todos. El otro día me gustó el detalle de Otero de dejarle tirar el penalti, los que jugamos arriba a veces somos muy egoístas. Hay cosas buenas de Elda que nos van a reforzar como equipo».

César Gelabert y su posición en el campo fueron también objeto de análisis. El entrenador del Sporting de Gijón lo conoce «desde hace muchos años», cuando en las categorías inferiores del Real Madrid jugaba de delantero centro. «Luego fue retrasando su posición». Asier Garitano cree que la «calidad y las piernas» del futbolista palentino le convierten en ideal para jugar «por dentro. Se le puede dar la posibilidad de llegar y hacer gol, de dar últimos pases, ayudar en transiciones. No es fácil encontrar gente en el medio campo que regatee y supere líneas». El que no estará en la convocatoria es Gaspar Campos, con el que el entrenador rojiblanco no se quiere marcar plazos. «Va evolucionando, tiene sensaciones mejores. Aún no entrena con el grupo, tiene una lesión peligrosa y traicionera. Creo que le quedan algunas semanas. Cualquier contratiempo nos llevaría a no contar con él hasta final temporada, y quiero contar con Gaspar».