Gelabert encuentra su sitio en el campo con el Sporting de Gijón

«Liberación» es una de las palabras que más resuena en el vestuario del Sporting de Gijón tras el balsámico triunfo cosechado en Elda ... el pasado domingo. Aún este martes Kevin Vázquez, una de las novedades en el once del último duelo, acuñaba esta palabra. «En el plano psicológico, siempre es muy importante la victoria» se encargaba de recordar el ex del Celta. Su presencia en el primer once de Asier Garitano como entrenador del Sporting supuso, por nombre, la gran novedad en la alineación con la que saltaron los rojiblancos al Nuevo Pepico Amat. Por posición, la otra diferencia sustancial en la disposición de los rojiblancos fue el desempeño de César Gelabert. El palentino arrancó desde el enganche, en un rol más ofensivo del que venía desempeñando con Rubén Albés. «Bastante liberado, el míster me pidió un poco de orden, que me fijase mucho en la presión», explicaba el protagonista.

Lo cierto es que la variante táctica no pudo salirle mejor al técnico de Vergara en su estreno. Gelabert fue el encargado de abrir el marcador aprovechando una asistencia de Dubasin para, con un gesto sutil con el exterior de la bota derecha, poner al equipo asturiano por delante y convertir su segundo gol del curso. Su partido no se quedó ahí. Completó 20 de los 24 pases que intentó, fue capaz de poner en ventaja a varios de sus compañeros en distintas situaciones del partido, sobre todo en la segunda parte, cuando el equipo amenazaba a la contra, y su labor sin balón fue fundamental para obstaculizar los primeros pases del Eldense en salida de balón. Noticia relacionada El Sporting, cinco meses sin encadenar victorias «Llevábamos trabajando mucho tiempo para conseguir esta victoria y nada mejor que fuera de casa y ante un rival directo. Creo que moralmente nos va a dar mucha confianza», reconocía el canterano madridista, con la vista ya puesta en el próximo partido frente al Club Deportivo Mirandés, escuadra en la que el versátil centrocampista militó dos temporadas, antes de hacer las maletas rumbo a Toulouse. «Vamos a conseguir otra victoria», apuntó. Desde su debut con la elástica sportinguista, precisamente frente al Eldense, en el partido de la primera vuelta, el palentino solo se ha perdido el duelo contra el Burgos del mes de febrero y lo hizo por acumulación de tarjetas amarillas. Era, curiosamente, la última victoria del Sporting hasta este domingo. Una navaja suiza Y es que si algo destaca en César Gelabert es su polivalencia. Sin ir más lejos, bajo la batuta de Rubén Albés, el centrocampista llegó a jugar escorado a ambas bandas, en doble pivote, como interior cuando el equipo disponía con un centro del campo con tres integrantes e incluso, esporádicamente, en labores de enganche como el otro día. «Quiere que juguemos cada uno en nuestra posición», respondía Gelabert cuando se le preguntaba por sus impresiones acerca del nuevo técnico, quién sabe si hastiado de ese vaivén de posiciones y roles. Con dos goles, el centrocampista ya ha igualado su registro goleador de hace dos cursos en el equipo jabato. El mismo que mañana visitará El Molinón en el estreno de Asier Garitano con su nueva parroquia. Gelabert apunta nuevamente al once frente al Mirandés. Sería su titularidad número 22 en la presente temporada en la que, a pesar de los problemas por lesiones que viene arrastrando el equipo, el centrocampista es de los pocos jugadores de la plantilla que ha estado prácticamente siempre disponible. Cedido por el Toulouse, su vinculación con el Sporting finaliza al término de la presente temporada, aunque cuenta con una opción de compra que ronda los dos millones. Una situación similar a la de su compañero Jonathan Dubasin, al que el club ya se ha puesto manos a la obra para blindar. La opción de compra del club pasaba a ser obligatoria en caso de ascenso. De no lograrse, pasaba a ser opcional. Y de no ejecutarla, el jugador regresará al Toulouse francés en verano, con el que tiene contrato hasta 2027.

