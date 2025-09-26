El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asier Garitano dirige un entrenamiento del Sporting de Gijón. José Simal

Garitano: «En el Oviedo-Barcelona, Rashford salió del campo, volvió a entrar y no le sacaron amarilla»

El técnico del Sporting de Gijón espera que «aprendamos y mejoremos de todo lo que pasó en Almería»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:21

Asier Garitano quiere pasar página de lo acontecido el pasado fin de semana entre el Sporting de Gijón y el Almería. Lo tuvo complicado en Mareo, tras el penúltimo entrenamiento antes de recibir el domingo a las 18.30 horas al Albacete. El arbitraje sufrido en tierras andaluzas sobrevoló por la comparecencia del técnico rojiblanco.

«En Almería tuvimos 50 minutos muy buenos, pero luego tuvimos un partido diferente. De todos aprendemos y seremos mejores», dijo respecto al último encuentro liguero. El Sporting llega a la cita con tres derrotas consecutivas. «Las tres derrotas las hemos analizado y hemos concluido que hicimos cosas bien, aunque también nos preguntamos dónde tenemos que mejorar», expuso el preparador.

No se ha mostrado preocupado por los últimos resultados porque «lo más importante es que el equipo ha estado muy metido en todos los partidos. En unos se sacaron todos los puntos y en otros cero, pero no veo mucha diferencia de cuando ganábamos a ahora que perdemos», destacó.

De la polémica del Almería, tema recurrente durante su rueda de prensa, el preparador recordó una jugada del encuentro que ayer se disputó en el Carlos Tartiere: «No es fácil en un terreno de juego cuando se te dan todas las situaciones en contra. Ayer vi la misma jugada en el Oviedo-Barcelona. Rashford salió del campo de un empujón, le tienen que ayudar, el Barcelona saca de banda y él entra en el campo. Juegan con él y no pasa nada. Misma situación, pero la diferencia es la decisión que se toma. No es sencillo para el jugador, pero de todo esto tenemos que mejorar y aprender».

Para zanjar el tema, lanzó un mensaje de apoyo al colectivo arbitral. «No es fácil arbitrar. No es sencillo y sobre todo para los jugadores cuando te toca lo que vivimos en Almería. Con cada acción estás más crispado, pero necesitamos mejorar porque no te ayuda nada. Al final acabas con dos jugadores expulsados. Uno de los objetivos de la pretemporada fue saber cómo tratar con los rivales y con los árbitros. Estos jugadores tienen un respeto grande a los árbitros y nosotros tenemos que ayudar desde fuera. Es una profesión que no es sencilla», desveló.

En cuanto a lo deportivo, pierde a Guille Rosas y Corredera por sanción. Apuntó que Bernal y Curbelo tampoco estarán por lesión y dejó en el aire la presencia de Loum y Amadou: «Bernal y Curbelo van más justos. Loum ha hecho un trabajo específico y Amadou creo que podrá estar. Loum si hace bien el último entrenamiento le escucharemos y si está bien estará en la convocatoria».

