Gaspar se apunta para el partido del Sporting ante el Eibar Pablo García se retira de la sesión por precaución en una jornada marcada por el fuerte viento, que obliga al club a suspender todos los entrenamientos de la tarde en Mareo. Otero avanza en su recuperación y realiza ejercicios de velocidad progresivos

Gaspar Campos irrumpió esta mañana, con la sensación de que su vuelta ya es definitiva, en el entrenamiento de hoy del Real Sporting de Gijón, que estuvo marcado por un fuerte viento. El canterano completó toda la sesión a buen ritmo, participando en un simulacro de partido de dimensiones reducidas. De esta forma, si nada cambia, apunta a estar disponible de cara al partido del domingo frente al Eibar (El Molinón, 16.15 horas).

Borja Jiménez incluso hizo un pequeño ensayo con él como delantero, junto a Gelabert, pero el resto del tiempo Gaspar volvió a ocupar su lugar en la banda izquierda.

Cambio de botas

El que se retiró antes de tiempo fue Pablo García, en principio por precaución. El reclutamiento del canterano Álex Diego para el entrenamiento deslizó que podría ser parte del plan previsto en la semana del lateral zurdo gijonés, quien dio algún síntoma de incomodidad en la sesión y cambió de botas.

Por otra parte, Kevin Vázquez y Juan Otero siguieron con sus rutinas al margen del grupo. En el caso del colombiano, Otero estuvo probándose con una serie de progresivos en el campo número 2 de Mareo, aumentando la velocidad de menos a más, lo que evidencia que su recuperación de esa lesión en el bíceps femoral que sufrió ante el Zaragoza avanza a buen ritmo.

Los jugadores, por lo demás, se entrenaron sufriendo en primera persona las consecuencias de la llegada de la borrasca 'Claudia', que está dejando rachas de viento en Asturias de más de 130 kilómetros por hora, que sacudieron las instalaciones del Sporting durante todo el día. El club, de hecho, suspendió los entrenamientos de la tarde en Mareo por la previsión de las próximas horas.

