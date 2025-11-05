Gaspar, listo para el partido del Sporting contra el Mirandés El canterano ya se entrenó esta mañana con el resto del grupo

Javier Barrio Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:46

Borja Jiménez se sumergió esta mañana en la preparación del encuentro contra el Mirandés de pasado mañana (20.30 horas). El entrenador del Real Sporting de Gijón dirigió ya una sesión a puerta cerrada, en Mareo, en la que pudo contar con Gaspar como principal novedad.

El canterano está recuperado de sus problemas físicos y el técnico rojiblanco podrá contar mañana con él. Tambien con Dubasin y Corredera, que han cumplido su partido de sanción.

El que sigue dando pasos al frente en su recuperación es Christian Joel, quien ya hace trabajo de campo. Esta mañana se ejercitó en el número 1. De momento, con limitaciones en los ejercicios tras la intervención renal a la que fue sometido, pero dando pasos al frente hacia su vuelta.

