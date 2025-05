Guille Rosas: «Todos tenemos culpa de esta temporada, menos palabras y más hacer porque esto no vuelva a pasar»

Javier Barrio Gijón Domingo, 18 de mayo 2025, 09:38 Comenta Compartir

Serio, cabizbajo, Guille Rosas resumía en un sincero «fastidiados» el estado de ánimo del vestuario al terminar el partido en La Rosaleda, que despidió al Real Sporting de Gijón con una dura derrota (2-1), pese a que el equipo rojiblanco tuvo el partido controlado hasta el primer gol del Málaga, retrasando de esta forma la permanencia matemática en la categoría hasta ver qué sucede este domingo en Castellón.

«Creo que fuimos superiores y que hicimos muy buen partido, pero al final nos condenan otra vez esos errores defensivos que llevamos sufriendo todo el año», lamentaba el canterano en declaraciones a EL COMERCIO, único medio asturiano presente en Málaga. «Ahora hay que pensar en el Cartagena y echar un vistazo al Eldense, que es lo que nos queda», asumía antes de la disputa del encuentro de este domingo en Castalia, donde el equipo de José Luis Oltra se enfrenta al Castellón (16.15 horas), un partido que el futbolista rojiblanco seguirá como espectador.

Guille Rosas hizo un análisis general de la situación deportiva en la que se encuentra el Real Sporting de Gijón y consideró que esta temporada, otra vez peleando por la permanencia en Segunda, debe suponer un toque de atención severo para toda la entidad. «A todos los niveles«, subrayó. »Creo que todos tenemos culpa de esto. La gente no se merece que de las últimas cuatro temporadas en tres hayamos estado en esta situación. Menos palabras y más hacer porque esto no vuelva a pasar«, exigió rotundo.

Dolido por la situación, el defensa gijonés no dudó en reconocer que «esta está siendo la temporada más dura» desde que llegó al primer equipo. «Estuve en esta situación en otras, pero era más joven y no me daba tanta cuenta de lo que percibe la gente. Esta está siendo la más dura a nivel personal por el hecho de que soy un jugador más maduro y tengo un bagaje lo suficientemente grande en la categoría para estar así», remarcó.

Por eso, horas antes de que se disputase el partido en Castalia, Guille antepuso lograr la tranquilidad lo antes posible. Incluso a costa de un tropiezo del Eldense, primer equipo en descenso y el único que, antes del inicio de esta jornada, frenaba aún la permanencia matemática del Real Sporting de Gijón.

Pero un proyecto al que, al mismo tiempo, solo le servía este domingo ganar al Castellón para llegar con vida a las dos últimas jornadas. «Tenemos que pensar en nuestro partido contra el Cartagena, pero también es verdad que antes habrá que estar pendiente de la televisión. Es un partido (Castellón-Eldense) que nos puede dar ya la tranquilidad. Pero lo primero es ganar al Cartagena, aunque echando un ojo al partido de este domingo», opinó.

Y no quiso alejarse de ese mensaje cortoplacista. Ni siquiera cuando fue preguntado por su futuro, siendo observado por algún club de Primera como el Rayo y, sobre todo, Osasuna, lo que anuncia un verano movido. «El futuro de Guille pasa por ganar al Cartagena, ese es el futuro, mi futuro», atajó.

De vuelta al partido de Málaga, preguntado por si el equipo había dado un paso atrás después del gol del empate del Málaga, Guille argumentó que «al final también ellos empujan con el gol que marcan, es algo normal». En ese punto, el canterano incidió, recordando el desajuste defensivo en el segundo gol del Málaga, que «más allá de lo que fue ese error, creo que también hay que valorar el partido que hicimos, que creo que fue muy bueno, siendo superiores al Málaga y no merecimos esta derrota».

