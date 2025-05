Unipes, el colectivo que preside Gustavo Alonso (Gijón, 1974), con el que charla EL COMERCIO, organiza esta noche la gala de entrega de la ... segunda edición del Premio Iñaki Churruca en el Restaurante Bellavista. ¿El distinguido? Ni más ni menos que el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, quien recogerá el testigo de Marcelino García y recibirá el premio de manos de la leyenda del Sporting que da nombre al galardón. Antes, el dirigente de Unipes analiza la crisis del club, comenzando por la sacudida en la cúpula deportiva que se comunicó ayer.

–¿Cómo valora los cambios que ha anunciado el Sporting?

–Partiendo de la base de que eran necesarios, es pronto para hacer una valoración. No se sabe con exactitud el calado que van a tener. Lo importante, al margen ya de las personas que asuman las riendas, es la orientación que la propiedad dé al proyecto.

«Churruca es una leyenda, simboliza el nuevo Sporting por su influencia en la compra de Mareo»

–Unipes respaldó el pasado domingo la manifestación crítica hacia la gestión de Orlegi.

–Era una reacción totalmente esperada por la marcha de la competición y el devenir del club. Incluso los propietarios sabían que iba a haber esa protesta. La afición tenía ganas de que se visibilizase el malestar y de reclamar que el club adopte en el futuro otra política, tanto en el primer equipo como en la cantera. Son dos cosas conectadas. La afición quería manifestar que quiere otro rumbo en la dirección del club.

–¿Les preocupa Mareo?

–Sí, mucho. Y ya no solo por los resultados. Estoy de acuerdo en que la cantera no está para resultados, pero sí para dar jugadores. Y no los está dando. El Barcelona acaba de ganar la Liga y su filial descendió, pero el Barça absorbió muchos canteranos en su primer equipo… Preocupa la falta de asturianía y, con esto, no rechazamos el talento de fuera ni mucho menos, pero para que mejore, claro, no que iguale. Para traer a alguien de Argentina, México o Marruecos de un nivel igual que uno de Tuilla o Mieres, por ejemplo, nos quedamos con el de aquí. La política de cantera también exige inversión desde la base.

–¿En qué modelo le gustaría verse reflejado?

–Hay espejos en los que mirarnos: Athletic, Barcelona, Espanyol, Celta, Osasuna, Las Palmas… Confiamos en que estos cambios vayan en la dirección de lo que se hizo siempre en Mareo. Insisto en que eso no excluye ver otros mercados y que puedan venir jugadores, pero creo que se han equivocado. La política de cantera está destrozada este año y, salvo sorpresa, no parece que nadie vaya a subir al primer equipo o, si lo hace, con un papel residual.

–¿Cómo ve el primer equipo?

–No está clara la política, qué busca el club. En esto pediría que fueran claros. Si la apuesta por el ascenso no es real, que salgan y lo digan. Por lo menos eres consecuente con lo que estás diciendo. Es lo que se les pide: claridad.

–¿Echan de menos una figura en la dirección deportiva?

–Eso enlaza con lo hablado. Al proyecto le falta claridad. Todo es muy opaco. Y es una opinión generalizada. Se echa de menos tener una referencia.

–¿La fractura es reconducible?

–Ahora se ve todo negro, pero si ellos muestran otra forma de hacer las cosas, con hechos, con un proyecto claro con el que la afición se identifique y que, además, vaya acompañado de que el balón entre… Esta ruptura que hay entre la afición y la propiedad está motivada por la falta de resultados. El año pasado eran los mismos, con la misma política, y no había esta ruptura porque se jugó la promoción. David Guerra dijo que quería estar a la altura de lo que la afición quiere, pues la afición quiere subir a Primera. Si hay un proyecto acorde a ello, con la compañía de los resultados, sí se puede reconducir.

–¿Qué nota pone a estos tres años de Orlegi?

–Es difícil… Deportivamente no cabe otra que un suspenso. Un año jugamos la promoción y los otros dos, estuvimos mirando para abajo. Deportivamente, un insuficiente. En el plano social mejoraron en algunas cuestiones, tienen otra visión, pero creo que es un área mejorable todavía. Hay algunas propuestas que se les hace en la campaña de abonados que son realizables, alejadas de la utopía, y podrían tomar nota y acercarse a la afición. Nadie les está cuestionando la política económica que tienen que seguir y deciden, por supuesto, pero hay margen para que acojan parte de alguna petición.

–¿Qué le piden al club para la campaña de abonados?

–El club tiene que ser consciente de que tiene que implantar una política de precios acorde al objetivo del club. No pueden tener los segundos abonos más caros de Segunda y estar luchando por la permanencia. Eso sí que produce muchísimo desencanto y enfado en la afición, más que otros aspectos. Desde Unipes, lo reitero, sin querer quitarles a ellos la potestad de hacer la campaña de abonados, proponemos planteamientos realizables.

–Entregan el Premio Iñaki Churruca a Del Bosque...

–Estos premios me alegran por partida doble. Por un lado, por Churruca, por reconocer todo lo que aportó al Sporting. Es una leyenda. Su figura simboliza el nuevo Sporting con la adquisición de Mareo. Y un detalle que no se conoce, porque la gente piensa que fue solo para la inversión de Mareo, su traspaso sirvió para pagar fichas al día, para arreglar cuestiones en El Molinón. Significó mucho para el club. Por otra parte, el galardonado de este año es Vicente del Bosque.

–Han puesto alto el listón...

–Este premio se da en base a una trayectoria, un hecho puntual, una asociación, una persona a título individual. Del Bosque en sí mismo ya encarna… Solo la conquista del Mundial es algo que se explica por sí solo. Igual que es difícil coger un equipo destrozado, tampoco es sencillo coger a la Selección, como hizo Del Bosque, que venía de ser campeón de Europa con Luis Aragonés. No es fácil. Hay que combinar el dar una continuidad e imprimir su sello. Él lo hizo y logró un Mundial y una Eurocopa. Es merecedor del premio y estamos satisfechos de que venga. Es un lujo.

–¿Acudirá la alcaldesa?

–Desde el Ayuntamiento, cuando nos pusimos en contacto con ellos, mostraron una total disposición y voluntad de colaborar. Asistirá la alcaldesa y concejales del equipo de gobierno. Agradecemos mucho su presencia.

–¿Y por parte del Sporting?

–Tenemos confirmada la presencia de David Guerra, Joaquín, que compartió partidos en la Selección con Del Bosque, y también acudirá José Antonio Redondo. Habrá una buena representación.