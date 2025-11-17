Jiménez: «No nos gusta el empate» El técnico reconoce que «nos tiene que preocupar los goles que encajamos porque en esta Liga los equipos se construyen desde atrás»

Instante en el que Dubasín es derribado por Jair en la jugada que terminó en el penalti a favor de los rojiblancos.

Andrés Maese Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

No estuvo bien el Sporting. Al menos tras el descanso porque a Borja Jiménez le encantó la primera parte de su equipo. «No estamos contentos porque no conseguimos la victoria. Vimos la mejor primera parte ne cuanto a volumen de ocasiones y jugar en el campo rival, pero no fue suficiente», admitió nada más terminar el encuentro.

La clave, en su opinión, fue que «nos encontramos un gol en contra muy pronto y es algo que nos hizo mucho daño», opinó sobre el tanto de Corpas en el minuto cuatro de partido.

Si bien se mostró satisfecho por una parte, asumió los erroes de la segunda mitad del choque. «No estuvimos bien, estuvimos muy imprecisos», deslizó con un tono crítico. «Mantener el ritmo que tuvimos en la primera parte era muy difícil y lo vimos en los minutos finales», añadió.

Precisamente matizó su punto de vista de lo sucedido en el segundo acto: «Nos preocupa que la toma de decisiones con cansancio fue peor. Jugamos muy vertical sin mover a la línea de cinco defensas. Y así le haces muy poco daño».

No le falta razón a Borja Jiménez. A su equipo le faltó movilidad con balón y sin él. «Nos impacientamos por ir debajo en el marcador. Tenemos que aprender que los partidos hay que madurarlos y más cuando vas por desventaja», continuó con su argumentario.

De ahí que recalcara el mensaje con el que inició su comparecencia de prensa. «No nos gusta el empate porque queríamos ganar y tenemos que hacerlo bueno en Huesca», indicó.

En cuanto a nombres propios, el primero en salir a la palestra fue el de Nacho Martín. La gran novedad en el centro del campo, que dejó en el banquillo a Justin Smith. «Creo que fue el mejor jugador del partido. Consideramos que tenía que estar con Corredera en el centro del campo y así lo ejecutamos», indicó sobre su permuta en la medular.

El segundo nombre al que se refirió fue el de Dubasin cuando se le preguntó por la posición del delantero centro. «La situación es que Dubasin está haciendo muchos goles. Estamos marcando, pero nos tiene que preocupar más los goles que encajamos. Desde que estoy yo aquí pudimos hacer gol siempre y tenemos que trabajar sobre todo para no encajar», avisó sobre la eficacia goleadora del Sporting.

También se le cuestionó sobre la ausencia de Juan Otero. Para lo que aprovechó a hablar de Amadou. «No creo que no tengamos un problema con el sustituto de Juan. Amadou es un chico muy joven sobre el que no podemos cargarlo de presión. Son sus primeros pasos en el fútbol profesional y no podemos llenarle la mochila de responsabilidad», aseguró sobre el atacante.

El debut de Nico

El punto positivo de la tarde en El Molinón fue el debut de Nico Riestra en la Liga. Ya había disputado un partido con el primer equipo, fue en la Copa del Rey, pero esta vez lo hizo en casa y en la Liga.

«Le dije que hiciera lo que hace entrenando. Que desbordara y diera amplitud. Creíamos que nos iba a ayudar en alguna fase defensiva como hizo. Y tenía muy claro que no íbamos a ver su mejor versión porque esto va de quemar etapas», incidió.

«Estas experiencias le ayudará para que en unos años cuando se instale en la primera plantilla tenga pasos firmes dados en su carrera», concluyó el técnico.