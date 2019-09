Sporting | José Alberto: «No se ataca mejor por jugar con más delanteros»

La falta de gol en el Sporting es un hecho más que evidente en el inicio liguero del cuadro gijonés. Cuatro goles en los cuatro primeros encuentros resulta un bagaje insuficiente para un conjunto que aspira al ascenso a Primera División. Pese a que aún es pronto para sacar conclusiones, lo cierto es que la escasez goleadora de los futbolistas llamados a firmar los tantos rojiblancos comienza a inquietar a la afición, no así al entrenador José Alberto López.

«No por jugar con más delanteros se ataca mejor», afirmó ayer el técnico del Sporting tras dirigir el penúltimo entrenamiento de la semana a puerta cerrada en la Escuela de Fútbol de Mareo. José Alberto se mostró tranquilo y confiado en el trabajo que dirige sobre los terrenos de juego desde la pretemporada y está convencido de que los goles terminarán llegando. «Los jugadores de segunda línea tienen que llegar y aparecer en la frontal del área para sorprender al rival», explicó sobre el juego que quiere que lleven a cabo sus futbolistas.

José Alberto tuvo palabras para Uros Djurdjevic tras la anunciada ampliación de su compromiso con la entidad rojiblanca. El serbio es el hombre de confianza, por lo visto hasta ahora, del ovetense. «No lo veo con ansiedad, al final el gol es una consecuencia del trabajo y él trabaja de una manera espectacular. Estoy convencido de que va a hacer muchos tantos», explicó sobre el atacante, al que se le atraganta su estreno como artillero del Sporting en la presente temporada.

Además de insistir en que los centrocampistas con llegada como son Manu García, Pedro Díaz y Nacho Méndez acompañen en las jugadas ofensivas, el preparador del Sporting reconoció que «en muchas ocasiones no conseguimos conectar con los delanteros». Su análisis sobre el juego ofrecido en las cuatro primeras jornadas fue más allá y pidió «generar más situaciones para los atacantes». «Hemos llegado al área rival, pero no siempre en las mejores condiciones», asumió.

Cambio de sistema

La búsqueda del gol por parte del cuerpo técnico podría llevar a José Alberto a variar el dibujo táctico. Según el preparador, el 4-4-2 es un esquema que «tengo presente». La plantilla ha trabajado con cuatro centrocampistas y dos hombres más adelantados. Incluso dicho sistema ya se ha visto esta temporada sobre el terreno de juego. «Siempre trabajamos dos sistemas y en función de los partidos pensamos en uno u otro», aseguró.

En los instantes en los que el Sporting no tiene el balón, el equipo ejecuta una presión alta al rival con Djurdjevic y el volante que juega junto a Manu García y Javi Fuego: «El equipo se mueve en muchos dibujos durante los encuentros, pero con el 4-3-3 estoy muy contento».

El análisis futbolístico se centró en los atacantes y la ausencia del gol, pero el cuerpo técnico también trabajó la parcela psicológica después de cosechar la primera derrota de la temporada. El Sporting cayó en Huesca en un insuficiente partido de los rojiblancos ante uno de los candidatos al ascenso, pero José Alberto dirigió los entrenamientos sin actividades especiales. «Ha sido una semana como todas las anteriores. Sabemos que lo único que no controlas son los resultados, pero la gente está muy tranquila y con muchas ganas de que llegue el domingo», explicó sobre el sentir de un vestuario que quiere brindar la segunda victoria de la temporada a su afición ante el Deportivo.

Otro de los aspirantes al ascenso este curso se vuelve a cruzar en el camino de Sporting. El Dépor no atraviesa por un buen inicio liguero y espera sumar los tres puntos en El Molinón. «Conozco bien a Anquela y todavía no ha hecho propio al Deportivo. Por los análisis que hemos realizado, el conjunto gallego tiene menos puntos del que merece. Cuenta con una gran plantilla y nos pondrá las cosas muy difíciles», avisó.

Para el duelo de mañana, José Alberto no podrá contar con Pedro Díaz. El centrocampista se convirtió en el tercer futbolista del Sporting expulsado durante la presente campaña. «Creo que son detalles que no tienen importancia», subrayó el entrenador antes de lanzar un contundente mensaje: «Parece que se quiere hacer ver que la Segunda es más agresiva que la Primera y no es así. En Primera se ven peores entradas y no pasa nada».

Al margen de ofrecer su opinión personal, el preparador admitió «pagar» la inexperiencia de algunos jugadores en la categoría. «Dependiendo quién haga las entradas se mide de manera diferente. Pagamos la juventud en la categoría, pero son peajes que hay que pasar», concluyó José Alberto.