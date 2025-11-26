El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Otero y Kevin observan con una sonrisa a un joven seguidor, que sostiene Yáñez.

Otero y Kevin observan con una sonrisa a un joven seguidor, que sostiene Yáñez. J. M. PARDO

Juan Otero: «Estoy agarrando ritmo y entrenando fuerte»

El delantero colombiano, protagonista junto a Rubén Yáñez y Kevin en una multitudinaria firma de autógrafos en el Corte Inglés

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:55

Más de trescientas personas, en una interminable fila que cruzaba toda la planta baja de El Corte Inglés, aguardaban ansiosas la llegada de Juan Otero, Rubén Yáñez y Kevin Vázquez, quienes firmaron autógrafos a diestro y siniestro. Sus bolígrafos echaban humo sobre los cromos de 'Panini'. «Nos toca esperar, pero agradecemos estas iniciativas porque a los críos les hace mucha ilusión ver a los jugadores de cerca», subrayaba Enol Martín, uno de los últimos de la fila. Había llegado justo a las 18 horas y se había encontrado con la multitudinaria cola.

«A ver si ganamos el viernes y podemos llegar con opciones de jugar el 'play off' al final. Hay veces que el equipo nos sorprende para bien y otras para mal, pero espero que contra el Andorra sea para bien», continuaba otro aficionado, Héctor Riveras, acompañado de su familia.

«Me siento cada día mejor»

Casi cien metros más adelante, una de las posibles claves en ese resurgimiento del equipo, Juan Otero, posaba sonriente para una fotografía junto a una joven aficionada. Se le espera mañana en el once titular, pero todo dependerá de cómo se encuentre al final del entrenamiento de hoy. «Estoy agarrando ritmo y entrenando fuerte para ayudar al equipo», aseguraba el colombiano a EL COMERCIO. «Me siento cada día mejor. Estamos trabajando duro, como siempre, y con ganas de ayudar al equipo este viernes», incidía Otero, sin ocultar lo evidente: «Este es un partido muy importante para nosotros».

Sobre su vuelta a la competición en Huesca, el delantero colombiano explicaba que «estoy bien» a nivel físico y, por lo demás, «feliz de haber vuelto a entrar en el equipo el domingo». Lo que le torcía el morro era el resultado de El Alcoraz: «Lástima que no pudo ser (la vuelta) sumando puntos».

