Juan Otero: «Ojalá podamos conseguir una victoria para tranquilizar la situación»

Abandonó el estadio con un golpe en un ojo y siendo el mejor de su equipo. Juan Otero firmó el primer 'hat-trick' de ... su carrera profesional, «aunque no sirvió de nada».

Al igual que su entrenador, el atacante quiso reivindicar el buen hacer del Sporting en el campo. «El equipo luchó hasta el final. El Castellón es un gran equipo, no se consiguió el resultado, pero lucharemos para ganar al Deportivo», subrayó.

Sobre su gran momento de forma, expuso que «los compañeros me están ayudando mucho y me siento muy cómodo con el sistema que propone el entrenador. No se dio el resultado, pero no nos queda otra que luchar hasta el final».

No está siendo sencillo para nadie. Ya lo anunció Garitano el día que aterrizó en Gijón. «A ningún jugador le gusta estar en esta situación. Quedan cuatro finales y ojalá podamos ganar para poder tranquilizar la situación», afirmó antes de subirse al autocar para dejar atrás Castalia.

Antes se le preguntó por si se había marcado alguna cifra de goles para sumar en la presente temporada y respondió que «en esta situación lo único que quiero es que el equipo gane, si puedo aportar pues es mejor».

El cafetero vio «un partido muy abierto, un encuentro abocado al empate, pero al final no se pudo. Nos queda otra final y hay que estar preparados»:

Por último, envió un mensaje al sportinguismo: «Que la gente esté con nosotros porque todavía nos quedan cuatro partidos por jugar».