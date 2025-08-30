Kembo se queda: el central seguirá en la primera plantilla del Sporting El defensa había sonado para reforzar al Peñafiel portugués, pero ha convencido a Garitano y seguirá en la disciplina rojiblanca

Yann Kembo se queda. El Sporting no se deshará finalmente del espigado central francés, que ha convencido a Asier Garitano, y cerrará el capítulo de defensas centrales acompañando a Eric Curbelo, Pablo Vázquez y Lucas Perrin. En el club están a expensas de poder cerrar una última incorporación para la zaga —un defensa central o lateral zurdo— aunque la continuidad del zaguero francés vislumbra la posibilidad de que, finalmente, no aterrice en la ciudad ningún defensor extra.

Desde que anunciase a Mamadou Loum hace tres semanas, el Sporting había centrado sus esfuerzos en apuntalar con los dos últimos fichajes la plantilla para la presente temporada: un extremo derecho y un defensor para su perfil zurdo. En el club tuvieron desde el principio claro que el atacante era el puesto priortario. Los esfuerzos por intentar seducir a Lasha Odisharia y a Daniel Luna son prueba de ello. Finalmente, y ante la imposibilidad de ceder a las condiciones que exigían los clubes de uno y otro, el club se ha decantado por el colombiano Oscar Cortés, que recalará en Gijón procedente del Glasgow Rangers.

Distinto es el panorama en el eje de la zaga, donde ninguna de las propuestas que arroja el mercado han terminado de convencer al Grupo Orlegi. Por ello, y en vistas de que el mercado echa el cierre la noche de este lunes para el martes, en el club ya asumen que la opción de no incorporar a ningún zaguero está sobre la mesa y han paralizado la salida de Kembo, que apuntaba a reforzar al Peñafiel portugués. El central, que este verano renovó convirtiéndose en jugador del primer equipo a todos los efectos, podría ser el último 'fichaje'.