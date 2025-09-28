Kevin Vázquez, jugador del Sporting: «La culpa es nuestra, asumimos la responsabilidad del resultado» «Desde dentro tenemos que protegernos, pero asumiendo la culpa y que tenemos que salir de esta dinámica», afirma el lateral rojiblanco

Andrés Maese Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

En lugar de dos futbolistas del Sporting, que suelen ser los que habitualmente analizan los partidos del equipo, este domingo tan solo dio la cara uno jugador. Así se decidió en los pasillos de El Molinón. Cuando más explicaciones necesitaba el sportinguismo, tan solo salió Kevin Vázquez para hablar de lo acontecido.

«Es difícil de explicar, estamos buscando explicaciones. Teníamos el partido controlado y se nos fue. Estamos intentando hacer autocrítica desde el primer minuto. Tenemos que mejorar para ganar partidos», comenzó su resumen el rojiblanco, que reconoció estar «dolidos» tras una derrota que nadie se podía imaginar en el descanso del encuentro. «Es mejor sacar conclusiones en frío porque en caliente no conviene. Somos responsables de lo que ocurrió», apuntó.

El capitán del Sporting insistió en que «la culpa es nuestra». «Asumimos la responsabilidad del resultado. Desde dentro tenemos que protegernos, pero sabiendo que la culpa es nuestra y que tenemos que salir de ahí», hizo hincapié el rojiblanco, que, antes de abandonar el estadio, habló de los cambios que necesitan hacer en el vestuario para variar la racha: «Veníamos de una dinámica en la que demostramos ser contundentes y estos últimos partidos nos están haciendo mucho daño. No queda otra que trabajar».

También se le preguntó por la reacción del público. El Molinón despidió a sus jugadores con una sonora pitada. Si bien en el descanso todo el mundo aplaudió el primer acto completado por los rojiblancos, con el pitido final del encuentro, el estadio mostró su malestar.

«Nosotros también nos vamos tristes, igual que los aficionados. Escuchamos los pitidos, los asumimos y nos reforzamos dentro para que no vuelva a pasar», concluyó Kevin Vázquez que fue el único que tuvo la personalidad de ofrecer su punto de vista.