El Llanera conquista Mareo y afianza su liderato

Samuel Osorio Gijón Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:20

El Sporting Atlético volvió a perder en un duelo directo ante un sólido Llanera, que se impuso gracias a su eficacia en las áreas. El filial arrancó mejor y generó la primera ocasión del encuentro por medio de Loki, que partiendo desde la banda derecha se metió en el área y probó un disparo que obligó a Javi Benítez a intervenir.

Mikel Busto respondió para el Llanera en una falta lateral, rematando de cabeza desviado. Poco después, los visitantes armaron una contra muy peligrosa, con Collado ganando metros por derecha y sacando un disparo cruzado que Mario Ordóñez despejó. En el rechace estuvo a punto de llegar Romaric para empujarla, pero la defensa rojiblanca lo evitó. En el córner posterior llegó el 0-1: centro al área y remate de Guille Vaamonde, que apareció completamente solo pese a ser uno de los jugadores de menor altura del Llanera, poniendo el 0-1 con su cabezazo en el minuto 14.

El Sporting Atlético tuvo una ocasión muy clara para empatar en botas de Ferreres, que recibió libre de marca tras un buen centro de Oyón, pero su remate salió demasiado flojo. Tras varios minutos de control rojiblanco con balón, el Llanera volvió a golpear antes del descanso. Viti filtró un pase perfecto al desmarque de Romaric, que tocó lo necesario para superar la salida de Mario Ordóñez y firmar el 0-2.

En el añadido, Carlos lo intentó desde la media luna y el balón pasó muy cerca de la escuadra, en la última acción de una primera parte en la que el filial pagó muy caros sus errores defensivos.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Sporting Atlético recortó distancias. Mata, que acababa de entrar, recibió por la izquierda y puso un centro raso que Loki empujó sin oposición para el 1-2 en el minuto 47. El propio Loki estuvo después cerca del empate en un centro lateral donde Javi Benítez dudó en la salida, pero su remate fue desviado.

El Llanera respondió con un nuevo intento de Collado a la contra e Izan probó desde muy lejos, con el balón saliendo cerca del larguero. Mancha también tuvo una buena ocasión tras salir al campo, pero Javi Benítez volvió a blocar. En los minutos finales, los de Samu Baños buscaron el empate, aunque sin generar ocasiones verdaderamente claras. La última del partido sería para Romaric, que pudo sentenciar en una contra, pero su disparo salió desviado.

Con este triunfo, el Llanera mantiene el liderato tras la visita a un campo complicado. El Sporting Atlético, por su parte, encadena tres jornadas sin ganar y sigue fuera del playoff, antes de visitar el próximo domingo al Avilés Stadium.

Sporting B