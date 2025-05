Nico Serrano:«No cierro ninguna puerta a seguir, pero tengo contrato con el Athletic y ganas de estar allí»

Javier Barrio Gijón Martes, 13 de mayo 2025, 13:50 Comenta Compartir

Nico Serrano, que llegó al Real Sporting de Gijón en el pasado mercado de invierno y que el sábado marcó su primer gol como rojiblanco ante el Deportivo, se refirió este mediodía a su futuro. El extremo navarro, cedido por el Athletic, se confesó a gusto en Gijón, pero deslizó que su prioridad será continuar en el club vizcaíno la próxima temporada.

«El mensaje es de acabar la temporada y la siguiente ya se verá. No cierro ninguna puerta, pero tengo contrato con el Athletic y ganas de estar allí para empezar la pretemporada», zanjó. En una ocasión previa también se refirió a su futuro. «El Sporting es un gran club, con muchas similitudes con el Athletic, pero tengo contrato allí y muchas ganas de demostrar», reiteró, asegurando, de paso, que no había tenido ninguna conversación aún con el club gijonés sobre su situación.

A nivel personal, Nico Serrano situó en un plano positivo la carga de minutos que ha sumado en esta segunda vuelta con el Real Sporting de Gijón, pero también confesó su frustración por la marcha del proyecto, que todavía tiene que lograr la salvación matemática. «No me voy a engañar, ha sido un año duro para todos, pero nos llevamos un aprendizaje», insistió, asumiendo sobre su papel que «la valoración no es buena, como el año grupal, pero he intentado dar el cien por cien y he estado a gusto».

«Me llevo que he jugado, que era lo que quería y para lo que tuve la cesión. A nivel grupal hemos intentado dar el cien por cien, pero no hemos podido. Me llevo el aprendizaje de los partidos en esta categoría», reiteró el extremo, propiedad del Athletic.

Más allá de su futuro y de su situación, Nico Serrano tuvo un recuerdo para la victoria ante el Deportivo, con la que el Real Sporting de Gijón ha alcanzado la salvación virtual, a falta de la garantía de las matemáticas en estas tres jornadas finales. «Siempre es importante ganar y más en esta categoría. Estos tres puntos vienen bien y les das más importancia», declaró, recordando que queda asegurar la permanencia con algún punto más: «Nos jugamos mucho en estos tres partidos».

«Lo tenemos muy encaminado, pero no cerrado y tenemos que dar el cien por cien en estos tres partidos», agregó. «El mensaje es ese: hay que seguir hasta el final, dar la cara y dar una buena imagen, y estar a tope con esta camiseta», remarcó.

Preguntado por si se arrepentía de haber pedido salir cedido del Athletic, que ha tenido bastantes bajas en las últimas semanas, cayendo en semifinales de la Liga Europa contra el Manchester United, Nico Serrano se reafirmó en su decisión. «Pienso que la decisión que tomé fue la correcta, salir para tener los minutos, que era lo que quería. No me arrepiento de nada. Sé que el Athletic está haciendo un buen año y ha tenido jugadores disponibles. Yo he estado a gusto aquí y no me puedo arrepentir de venir al Sporting», zanjó.

Del Málaga, que espera el sábado al equipo en La Rosaleda, avisó de que «viene de perder contra el Eldense y estarán con su gente, enchufados, y tenemos que igualar su intensidad». También rebobinó para recordar que el tiempo de espera que estuvo en el Athletic, mientras se ralentizaba su llegada al Real Sporting de Gijón por petición de Ernesto Valverde, técnico del equipo vizcaíno, fue «estresante». Pero, amplió, «no tenía ese nerviosismo de venir cuanto antes y creo que las cosas no hubieran cambiado mucho».

Antes de concluir, Nico Serrano se refirió al cambio de resultados y de situación experimentado a raíz de la llegada de Asier Garitano: «Se dieron buenos resultados cuando vino y nos echó un cable en aspectos básicos del juego, y con eso y con la tranquilidad hemos podido tener buenos resultados».