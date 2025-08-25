Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo El actual mercado de fichajes, con las compras de Dubasin y Gelabert, ya se planificó sobre esta inyección económica, que será llevada a una junta extraordinaria el próximo 26 de septiembre para su «ratificación»

Javier Barrio Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 22:00

El Sporting de Gijón convocó hoy, a primera hora de la noche, una junta extraordinaria de accionistas para el próximo viernes 26 de septiembre con el fin de ratificar un crédito participativo de 11 millones de euros que recibe el club gijonés, en una maniobra que cuenta con el visto bueno de la Liga.

Esta inyección del Grupo Orlegi ya se ha otorgado, pendiente de esa confirmación de los accionistas, para hacer frente a los «retos futuros». De hecho, el club, según informó, lleva trabajando a nivel interno en los últimos meses con esta previsión de capital, allanando el camino, por ejemplo, a los fichajes de César Gelabert y Jonathan Dubasin, además de otras cuestiones del funcionamiento de la entidad.

La junta extraordinaria tendrá lugar dentro de un mes en El Molinón, a partir de las 11 horas en primera convocatoria. El primer punto del orden del día se refiere precisamente a esa inyección, solicitando a los accionistas la «ratificación de contrato de préstamo participativo y estructura contractual».

El segundo pide la delegación de facultades en el consejo, el tercero corresponde a los ruegos y preguntas y, el último, la aprobación del acta de la junta.