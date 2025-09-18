Un otoño con curvas para despejar dudas para el Sporting de Gijón El Sporting afronta un exigente mes y medio de competición en el que clarificar sus objetivos tras los primeros duelos

Nueve puntos de quince acumula el casillero rojiblanco en los primeros compases de curso. Los de Asier Garitano, tras sumar tres victorias en sus tres primeros duelos, han visto truncada su progresión con dos tantos en el último minuto del tiempo reglamentario ante Dépor y Burgos. El bagaje, pese a ello, invita al optimismo, y tiene al Sporting bordeando la promoción de ascenso. El equipo, como no puede ser de otro modo, no renuncia a ello. «Todos queremos estar arriba y ascender. El Sporting tiene que estar en Primera», reconocía todavía ayer el capitán Rubén Yáñez en los micrófonos de Radio Nacional de España. Con la boca pequeña o sin tapujos, ya son varios los integrantes de la plantilla que no eluden hablar del ascenso como objetivo.

A clarificar o recalcular el objetivo del curso ayudan siempre el paso de las jornadas. Al Sporting se le vienen curvas en el próximo mes y medio, con un exigente calendario en el que se medirá a dos recién descendidos –Valladolid y Las Palmas–, dos de los tres últimos que jugaron 'play off' –Almería y Racing– y tres equipos que ocupan actualmente puestos de descenso –Castellón, Zaragoza y Albacete–. 21 puntos en juego de los que más de la mitad se dilucidarán en El Molinón, donde los rojiblancos afrontarán cuatro de esos choques.

No así el primero de ellos. Los de Garitano visitan mañana el UD Almería Stadium para medirse al faraónico proyecto del Almería. El cuadro indálico es de largo el equipo que más ha gastado en este mercado de fichajes (12 millones). También de lejos el que más ha ingresado (60). Los de Rubi aún no han terminado de arrancar, pero acumulan un caudal de talento ofensivo a la altura de pocos equipos con los Baptistao, Soko, Arribas, Embarba y compañía en el último tercio.

Albacete y Castellón, el primero en casa, serán los dos siguientes duelos de los sportinguistas. Ambos, en puestos de descenso, no han comenzado con buen pie el curso. Forman parte de ese vagón de equipos de Segunda llamados a salvarse y a buscar una buena clasificación. Las dos entidades confían en revertir su situación. De hecho, los de Castalia han sido los primeros en mover el banquillo, cesando a su técnico Johan Plat.

Octubre exigente

El Sporting endurecerá la exigencia de esta remesa de siete partidos en el mes de octubre. Racing, Valladolid, Zaragoza y Las Palmas. Cuatro históricos de Primera, todos la han pisado en los últimos quince años. Son los racinguistas, en 2012, los que más llevan sin oler fútbol de la máxima categoría. A los mandos de José Alberto, los cántabros son uno de los grandes favoritos al ascenso. Han mantenido a sus mejores jugadores –Andrés Martín e Íñigo Vicente– y han conseguido apuntalar la plantilla en la recta final del mercado con el fichaje del talentoso centrocampista colombiano Gustavo Puerta y las cesiones de Peio Canales –no debería jugar en Gijón por la convocatoria al Mundial sub 20–, Facu González y Asier Villalibre.

Una semana después de recibir a los santanderinos, el Sporting visitará el José Zorrilla para enfrentarse a un siempre exigente Real Valladolid. Los pucelanos, con cinco ascensos, son el equipo que más veces ha promocionado desde Segunda a Primera en este siglo. Las dos últimas veces que estuvo en Segunda, regresó a la élite y han arrancado con buen pie. Van terceros, aún no conocen la derrota, y solo han encajado dos goles en sus cinco compromisos.

El Sporting afrontará los últimos dos duelos de este tramo ante Zaragoza y Las Palmas, ambos en El Molinón. Los maños acumulan varias temporadas coqueteando con los puestos de descenso y su comienzo está siendo dubitativo. Aún no conocen la victoria. Los canarios, descendidos el curso pasado, deberían ser otro de los equipos llamados a luchar por las plazas de ascenso a final de curso. Al frente del banquillo de una talentosa plantilla con jugadores históricos como Jonathan Viera o Jesé Rodríguez se encuentra el gijonés Luis García.