Pelayo Suárez: «El año pasado fue muy duro por la lesión, pero ahora estoy disfrutando» Pelayo Suárez, en las instalaciones de Mareo. / ARNALDO GARCÍA «Este equipo no tiene techo. Cada semana nos encontramos mejor, somos chavales jóvenes con mucha ilusión» DANI BUSTO GIJÓN. Sábado, 3 noviembre 2018, 03:04

Su tío, Monchu, fue delantero. Su padre, Juanma, centrocampista. Pero él es defensa central. Las tertulias futbolísticas en la familia Suárez están a la orden del día y siempre en clave rojiblanca. El jugador del Sporting B Pelayo Suárez (Gijón, 1998) ha dejado atrás un año complicado a raíz de una pubalgia y este curso se ha afianzado en el once de José Alberto. Su sueño es convertirse en futbolista profesional y, si puede hacerlo en el mismo club en el que lo lograron sus familiares, la satisfacción sería triple.

¿Recuperados ya del tropiezo ante el Durango?

-Sí, fue una lástima. Nos costó un poco entrar al partido. Tuvimos una primera parte un poco fastidiada, pero en eso estamos, progresando y aprendiendo de los errores. Y entrenándonos con actitud positiva para afrontar el partido ante el Barakaldo.

-Un rival de la parte alta de la tabla, ¿cómo afrontan este partido?

-Lo afrontamos con la máxima ilusión de seguir plasmando lo que trabajamos semana a semana, con la intención de sacar siempre un resultado positivo, de ir aprendiendo e ir mejorando el equipo para crear un grupo muy competitivo y que sea difícil de ganar.

-Esta temporada han ganado un partido en El Molinón, pero les está costando despegar en Mareo.

-Estamos creando un equipo medianamente nuevo. Del año pasado, muchos compañeros nuestros tuvieron la suerte, bien merecida, de estar ahora con el primer equipo. En casa nos está costando un poco más, pero no creo que sea nada importante. Espero que esta semana ganemos y la racha se quede en el olvido.

-¿Tiene techo este Sporting B?

-De momento no. Veo que el equipo no tiene techo. Cada semana nos encontramos mejor. El equipo va a más. Estamos aprendiendo y mejorando. Somos chavales jóvenes que vienen con mucha ilusión, con ganas de poner las cosas difíciles al entrenador y también al primer equipo.

-¿Se sienten presionados por tener que alcanzar los resultados logrados la pasada campaña?

-No, para nada. Son dos campañas muy diferentes. Este es un año nuevo que afrontamos con mucha ilusión. Algunos jugadores ya han tenido más minutos en la categoría, otros menos, y estamos mejorando día a día. Lo afrontamos semana a semana. Eso es lo importante: ir aprendiendo.

-Este año le respetan las lesiones y parece que tiene controlada la pubalgia. ¿Cómo se está viendo a nivel personal?

-Muy bien. Ya desde pretemporada estoy cogiendo muy buenas sensaciones. Estoy trabajando mucho para cuidar ese tema de los dolores pubálgicos para no volver a tenerlos. La verdad es que el año personal fue muy complicado. Fue un año duro a causa de la pubalgia, pero esta temporada me encuentro muy bien. Me estoy ganando la confianza del míster, haciendo buenos partidos, y espero seguir así.

-La lesión le llegó el año pasado cuando estaba realizando la pretemporada con el primer equipo.

-Sí, soy un chico de la casa y mi principal objetivo y sueño es salir futbolista aquí, en el Sporting. El año pasado la lesión me vino en un momento complicado. Estaba haciendo la pretemporada con Paco Herrera, aprendiendo mucho, mejorando y con ilusión. Las lesiones nunca las esperas, pero creo que es una etapa ya cerrada. Ahora miro al futuro con la ilusión de jugar todo lo posible en mi equipo, que es el filial, y después a tratar de ponerle las cosas difíciles al primer equipo para intentar estar ahí y... ¡Quién sabe, soñar es gratis! (Ríe).

-¿Qué consejos le da su técnico, José Alberto?

-José y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Llevamos seis años juntos. Nos conocemos muy bien y prácticamente sabemos muy bien lo que queremos el uno del otro. Me pide intensidad. Y creo que este año estoy teniendo un papel muy importante en el equipo. Me veo con confianza, con capacidad de liderazgo y estoy intentando transmitir a mis compañeros la experiencia del año pasado y todo lo que puedo.

-¿Y qué le dice el técnico del primer equipo, Rubén Baraja?

-He tenido poco contacto con él. Alguna vez he tenido oportunidad de ir a entrenarme con ellos y la verdad es que fue muy bien. Hay que seguir trabajando. Ojalá lleguen más oportunidades.

-Fue internacional con las selecciones españolas sub 16 y sub 17. ¿Mira de reojo la posibilidad de recibir una nueva llamada?

-Esas llamadas vienen a base de trabajo. Pienso en que este año estoy muy feliz y estoy volviendo a disfrutar con mis compañeros. Tenemos un grupo muy bueno y no pienso en nada de la selección. Solo en mejorar para ser futbolista profesional algún día y estoy muy centrado en mi equipo.

-¿En qué ha cambiado ese Pelayo que debutó con 16 años en Segunda B al actual?

-Creo que la madurez. Quizás el debut con el filial me llegó en un momento en el que era muy joven, en el que igual tenía muchas cosas en la cabeza. Ahora maduré un montón. Ya veo lo que es en sí estar en un club tan grande como es el Sporting. Hay que tener mucha paciencia. Muchas veces lo digo, no es quien antes llega, sino quien llega y se mantiene.

