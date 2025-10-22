El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Integrantes de la Peña Ferrero, de Grado, durante la celebración, con la leyenda rojiblanca en el centro. E. C.

La Peña Ferrero de Grado homenajea al mito rojiblanco cuando se cumplen cincuenta años de su debut

«Mi padre siempre me dijo que fue el mejor jugador que vieron sus ojos»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:01

Comenta

El 6 de septiembre de 1975 nacía un mito rojiblanco. Aquel sábado nublado que comenzó con lluvia para dejar una tarde plomiza pisaba El Molinón ... en partido oficial Enzo Ferrero, el mejor extremo de la historia del Sporting y protagonista con mayúsculas de la edad de oro del club. «Mi padre siempre me dijo que fue el mejor jugador que vieron sus ojos. Habla de dos leyendas, Quini y Ferrero, pero como futbolista, el que más le impresionó fue Enzo», relata Abel González 'Anzo', vicepresidente de la peña que lleva en Grado el nombre de la estrella argentina y que no dejó pasar la ocasión de homenajearlo cuando se cumplen 50 años de su debut como jugador del Sporting.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  4. 4 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Juzgan al padre que violó a sus hija y que fingió su suicidio en Llanes
  9. 9 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  10. 10 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Peña Ferrero de Grado homenajea al mito rojiblanco cuando se cumplen cincuenta años de su debut

La Peña Ferrero de Grado homenajea al mito rojiblanco cuando se cumplen cincuenta años de su debut