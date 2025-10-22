La Peña Ferrero de Grado homenajea al mito rojiblanco cuando se cumplen cincuenta años de su debut

El 6 de septiembre de 1975 nacía un mito rojiblanco. Aquel sábado nublado que comenzó con lluvia para dejar una tarde plomiza pisaba El Molinón ... en partido oficial Enzo Ferrero, el mejor extremo de la historia del Sporting y protagonista con mayúsculas de la edad de oro del club. «Mi padre siempre me dijo que fue el mejor jugador que vieron sus ojos. Habla de dos leyendas, Quini y Ferrero, pero como futbolista, el que más le impresionó fue Enzo», relata Abel González 'Anzo', vicepresidente de la peña que lleva en Grado el nombre de la estrella argentina y que no dejó pasar la ocasión de homenajearlo cuando se cumplen 50 años de su debut como jugador del Sporting.

Aquel partido no fue el mejor para que Ferrero desplegase su arte. Delante tenía al joven Calera, al que otro mito, en esta ocasión de los banquillos, Miguel Muñoz, dio carta blanca para parar como fuera al argentino. Las crónicas de la época recogen que Sánchez Ibáñez, el árbitro, «permitió» al defensa «toda clase desmanes» para anular el juego del extremo quien, no obstante, hizo «tres o cuatro jugadas excelentes desaprovechadas por sus compañeros» en un partido que acabó con empate a cero goles y una imagen pobre del Sporting.

Esa tarde comenzaba la historia de una leyenda y cuatro años más tarde la de una peña que, con idas y venidas, se mantiene activa y en buena salud. En 1999 se detuvo, para regresar entre 2005 y 2012. Hace diez años recuperaron la actividad y ahora, integrados en Unipes, tienen fuerzas renovadas. «Somos la segunda peña fuera de Gijón con más socios en el ámbito de Unipes», explica Abel Anzo.

El pasado domingo tuvieron la oportunidad de homenajear al ídolo rojiblanco, una persona «humilde y cercana» que compartió también la victoria de su equipo contra el Valladolid. «En su momento se eligió a Enzo para dar nombre a la peña por los valores que representaba: coraje y cercanía». Dos aptitudes de las que volvió a hacer gala, cincuenta años después de su debut, en el homenaje que le brindaron en Grado.