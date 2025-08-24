Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta Yáñez asegura el triunfo de los de Asier Garitano en el segundo partido de la temporada

El Sporting de Gijón ganó con unos apuros innecesarios. Garitano racionalizó la alineación y acertó en el primer planteamiento. El propio entrenador lo estropeó al final con un estilo medroso. En cualquier caso, lo que vale es el triunfo firmado otra vez por Gelabert con otra asistencia de Otero y refrendado por la seguridad espectacular de Yáñez, en un campo con un terreno horrible y un calor asfixiante.

La salida de los rojiblancos fue brillante. Serios atrás y jugones adelante, pero aprovechando sólo uno error ceutí, supuestamente programado en la pizarra del entrenador vasco. Es una de las peculiares genialidades del vergarense.

La ventaja con el gol de Gelabert pudo aumentarse. El Ceuta causaba una pobre imagen, con un Sporting sólido en defensa, con dos centrales autoritarios y dos laterales convincentes en sus parcelas, controlador en el centro del campo y jugón en la delantera, en la que faltó un sentido más practico.

El Sporting pudo sentenciar ante un rival tan flojo como entusiasta, pero se complicó cuando el míster metió al equipo atrás. Una legión de defensas dio vida a un rival vulgar. Adelante se fallaron goles increíbles, por exceso de confianza, y atrás apareció Yáñez, que pudo con todos los riesgos. Lo que vale es la victoria. Lo demás, literatura. Es fútbol.

Los jugadores

10 El mejor Yáñez

Extraordinario, con cinco intervenciones prodigiosas. Seguro en la portería, con agilidad y reflejos. Fue el principal artífice de la victoria.

6 Guille Rosas

Controló aceptablemente su parcela. Tuvo abundante trabajo. Estilo agresivo, práctico y con anticipación, pero menos presencia atacante.

8 Pablo Vázquez

Excelente en el juego aéreo, con buena colocación y avispado en las vigilancias. Cerró bien los espacios, con un método funcional.

8 Perrin

Cubrió su zona con autoridad, un buen control por alto, expeditivo en los despejes y efectivo en la salida del balón, sin complicaciones.

7 Diego Sánchez

Dominó su posición con contundencia, anticipación y sin dar concesiones al rival. Tuvo más apuros al final, con presión local y el equipo atrás.

7 Nacho Martín

Excelente trabajo de contención, con control del balón y dominio de su zona. Gran primer tiempo. Luego acusó el cansancio y una tarjeta.

6 Corredera

Fue más práctico que vistoso, con un buen trabajo de equipo, pero sin lucir sus habituales cambios de juego. Tuvo presencia.

5 Dubasin

Tuvo movilidad y protagonismo. Le faltó acierto. En algunas jugadas quiso adornar la finalización. Pudo haber cerrado el partido.

7 Gelabert

Extraordinario desmarque y remate en la acción del gol. Perfecto entendimiento con Otero. Tuvo otro gol, pero le falló el terreno. Siempre da la nota.

5 Gaspar

Afanoso, pero sin dejarse ver en la finalización. Estaba más preocupado de defender que de atacar. Se cubrió con algunos chispazos aislados.

7 Otero

Otra asistencia de gol y numerosos quebraderos de cabeza para la zaga. Batallador incansable, también fue rematador. Notable hasta que se agotó.

6 Curbelo

Salió a reforzar la zona derecha de la defensa, combinando el centro con el lateral. Cumplió decorosamente, con anticipación y sentido práctico.

5 Mbemba

Cumplió en su única función de frenar el juego del Ceuta, con un estilo funcional y sin complicaciones. Sumiso con el criterio del míster.

5 Justin Smith

Perdió una clara ocasión de gol por precipitarse y no ser práctico. Frenó la salida del balón de la zaga local. No enseñó mucho en su debut.

S. C. Sin calificar Enol Prendes

Primera presencia en el primer equipo con una presencia testimonial. Se le vio más por el trabajo de contención y algún apoyo ofensivo.

S. C. Sin calificar Amadou

Se dejó notar en su primer partido oficial. Participó en una ocasión de ataque. No se atrevió a finalizarla. Presionó a la zaga local. Sin tiempo para más.

El entrenador

5 Garitano

Buen planteamiento con control del partido. Lo complicó al final con un inconsecuente conservadurismo. Lo salvó el portero. Lo avala el resultado.