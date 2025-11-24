Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Huesca - Sporting de Gijón: calamidad, inocencia y mediocridad

Manuel Rosety Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

Es difícil que el Huesca gane otro partido con tan pocos méritos. El Sporting tuvo la calamidad de la baja de Dubasin y de dos penaltis inocentes. Su fútbol rayó la mediocridad y, a veces, la desesperación.

La alineación tuvo varias lecturas. Borja Jiménez premió Curbelo en detrimento de Pablo Vázquez, tal vez por seguridad defensiva. También eligió a Justin en la banda derecha, sin tener rapidez, con Cortés y Queipo en el banquillo. Con este dibujo dejó la banda derecha a Guille Rosas, quien aprovechó bien el pasillo.

El Sporting salió frío ante rival intenso. Amadou falló una gran ocasión y a continuación llegó el infortunio de Gelabert con una mano que permitió al Huesca adelantarse. La tímida reacción gijonesa fue desordenada. Fue mejor tras el descanso con la aparición de Gelabert y Gaspar. También Justin estuvo más entonado, con un buen cabezazo y un gol anulado por dos centímetros. Incoherente. Un segundo penalti de un cándido Perrin sentenció el partido.

Al Huesca le bastó aguantar. Los dos delanteros confirmaron su nulo poderío. De los cambios, el de Justin no fue oportuno, el de Otero podía dar otro aire que no dio, Caicedo no parece mejor que Amadou y los dos últimos, a tres minutos del final, sin semblante ofensivo, incongruentes. El Sporting es así.

Los jugadores

5 Yáñez

Resolvió acertadamente el poco trabajo que le llegó, sin apenas disparos intencionados y con algunos centros laterales. Bien colocado y seguro.

6 Curbelo

Se impuso en su zona, con control aéreo y anticipación. No acusó la inactividad. Mantuvo un tono de regularidad, con buena salida del balón.

5 Perrin

Cometió un penalti inocente con una mano evitable. Expeditivo en los despejes y ganó bastantes duelos por alto. Tuvo un remate de gol que no acertó.

5 Diego

Tuvo apuros aislados en la primera fase, por la mayor presión oscense. Mejoró en el segundo tiempo, con más respaldos ofensivos.

5 Nacho Martín

Fue la referencia del control del balón en el centro. Discreto en una zona poco organizada. Retrasó mucho el juego. Irregular en los pases.

4 Corredera

Se desgastó con poco sentido. Apareció por momentos, sin una posición determinada y errores en las asistencias. Descentrado.

5 Justin Smith

Estuvo fuera de sitio. Flojo en el primer tiempo, con unos movimientos indefinidos, tras el descanso estuvo mejor. Cuando mejor estaba fue sustituido.

6 Gelabert

En el primer tiempo tuvo un papel discreto y el infortunio del penalti. Tras el descanso asumió protagonismo, con una notable participación.

5 Gaspar

En la primera parte apareció poco, sin encontrar sitio. Después se le vio más activo. No encontró la posición de disparo que buscó insistentemente.

3 Amadou

Entusiasta, pero nulo. Falló un diáfano remate de gol que pudo cambiar el signo del partido. Mal en los controles, Se cubrió con muy poco.

3 Cortés

Se perdió en amagos con un balance muy pobre. Algún balón centrado y poco más. No enseñó rapidez, ni desborde. Muy discreto.

3 Caicedo

Impreciso en todo. Tuvo un par de ocasiones de remate, pero llegó mal. Tiene mucha voluntad, pero su rendimiento en el juego es irrelevante.

4 Otero

No fue solución. Entró poco en juego, con un cómputo pobre. Acusó la falta de actividad. Un par de intentos, pero nada más.

S. C. Sin clasificar Manu Rodríguez

Tuvo una participación testimonial, con dos minutos y la prolongación, sin apenas opciones de entrar en juego con el partido sentenciado.

S. C. Sin clasificar Bernal

Una presencia circunstancial en los últimos minutos. Un relevo inesperado con el encuentro decidido. Tuvo pocas posibilidades de tocar el balón.

4 El entrenador Borja Jiménez

La baja de Dubasin descontroló sus planes. El dispositivo del primer tiempo no resultó bien. Mejoró tras el descanso. Los cambios no lo ayudaron.

La figura

7 Guille Rosas

En el primer tiempo arrolló por la banda derecha, con continuos desdoblamientos, además de guardar bien su parcela. En el segundo mantuvo su insistencia.