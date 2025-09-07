El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El guardameta Yáñez se estira en vano para detener el remate, casi con el tiempo cumplido, de Barcia, que le dio la victoria al Deportivo.

El guardameta Yáñez se estira en vano para detener el remate, casi con el tiempo cumplido, de Barcia, que le dio la victoria al Deportivo. Damián Arienza

Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón

Un gol del local Barcia en el 88 provoca la primera derrota del equipo, que controló al Dépor hasta la recta final de un disputado partido y que perdió a Nacho Martín tras una polémica entrada de Yeremay

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Otra vez un gol sobre la bocina en Riazor, cuando el encuentro ya estaba casi precintado, arruinó a un Sporting de Gijón jabato ... y ordenado hasta el minuto 88. Un equipo que se le hizo bola al Deportivo, avinagrado hasta el solitario tanto de Barcia, nacido de una falta lateral. Ocurrió que fue perdiendo fuelle y piernas con los cambios, abriéndose en canal el choque, pero aún así vendió cara la derrota. La primera de la temporada, con decimales y flacidez en la defensa del gol. Quedó poso de orgullo por el comportamiento del equipo, que terminó con Yáñez echado al monte y buscando rematar dos saques de esquina. Quedó otro regusto de injusticia por el indulto arbitral a Yeremay, que no fue expulsado por una dura entrada que dejó en fuera de juego y lesionado a Nacho. Y también, claro, hubo lunares. Faltó chicha, ocasiones de gol, exigir más al portero Germán. Y volvió a planear la duda sobre la gestión de los cambios y el fondo de armario que hay para poder litigar por los objetivos más ambiciosos. Con todo, el planteamiento enchironó al Dépor hasta el final.

