Róber Pier se despide del Sporting tras dos temporadas que le revelaron «la grandeza del club»

Javier Barrio Gijón Domingo, 15 de junio 2025, 13:35 Comenta Compartir

Róber Pier, futbolista del Real Sporting de Gijón que termina contrato el próximo 30 de junio, ha adelantado su adiós. El central, que se encuentra de vacaciones, ha publicado hoy una carta de despedida en sus redes sociales, poniendo así el punto y final a su etapa en el club gijonés. El defensa gallego, que tenía un compromiso con el Grupo Orlegi para, si así lo decidía, jugar en México tras disputar los dos años que tenía firmados con el Sporting, apunta a seguir su carrera en el Atlas de Guadalajara, que espera resolver sus problemas con la FIFA para la inscripción de jugadores.

«Queridos sportinguistas», comienza Róber Pier. «Ha llegado el momento de deciros adiós, nunca me gustaron las despedidas, pero a día de hoy me siento orgulloso de haber vestido esta camiseta durante dos temporadas, lo suficientemente intensas como para darme cuenta y entender la grandeza de este club», asegura el gallego, que llegó a Gijón en el verano de 2023 y que, a partir de ahí, disputó un total de 75 partidos como rojiblanco, marcando dos goles.

Esta última campaña ha sido especialmente dura para el defensa, que tuvo que convivir con una pubalgia y que en algún partido, como sucedió en el último de la temporada en El Molinón, contra el Cartagena, fue silbado por un amplio sector de la grada. Asier Garitano, de hecho, reconoció haberle sustituido por la presión ambiental.

«Sabía de la grandeza del Sporting, era consciente de su historia, pero desde dentro admiras aún más su escudo y la devoción que provoca entre los jugadores vestir esta camiseta. Porque ser sportinguista es sentir y convivir con algo diferente», admite, subrayando sobre su rendimiento que «me voy con la conciencia tranquila porque no he regateado esfuerzos, he dado el máximo siempre en situaciones delicadas tanto personales como deportivas».

«Siempre por el equipo, como no puede ser de otra manera. Con la ayuda de compañeros y técnicos, de empleados y dirigentes que siempre hemos ido de la mano buscando las mejores soluciones. Muchas gracias a todos los que formáis este club y nos habéis ayudado día a día», agradece el central, sin confirmar cuál será su próximo destino, aunque apunta a México.

De los dos clubes que tiene Orlegi en México, la posibilidad de jugar en el Santos Laguna se presenta más compleja, puesto que al defensa parece agradarle más, de hacer las maletas para recalar en el fútbol mexicano, la opción de Atlas. Por otra parte, el español Francisco, nuevo técnico del Santos Laguna, tiene otras prioridades defensivas.

«Allí donde siga disfrutando del fútbol, tendré presente todo lo vivido en El Molinón-Enrique Castro Quini. Gracias de corazón Real Sporting y afición. ¡Puxa Sporting!», se despide Róber Pier.

Temas

Sporting de Gijón