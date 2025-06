Rubén Albés, sobre su etapa en el Sporting de Gijón: «Hay muchas cosas que hubiese cambiado»

Como un «club muy grande y muy exigente» se refirió esta mañana Rubén Albés al Sporting de Gijón. El que fuera el técnico ... del Sporting durante 34 de las 42 jornadas de la temporada recién concluida dijo alegrarse mucho «de haber conseguido el objetivo de mantenerse en la categoría», una meta que a principios de temporada parecía poco ambiciosa pero que acabó tornándose en la batalla del club tras los primeros meses de 2025.

Albés opinó sobre las operaciones de dos de los jugadores que llegaron el verano pasado y este pasan a ser propiedad del club: Dubasin y Gelabert. «Demuestra que el Sporting quiere dar un salto al quedarse con estos dos jugadores que han dado un rendimiento muy alto. Dubasin en los dos primeros tercios de campeonato y Gelabert en el final».

El preparador vigués estuvo esta mañana de vuelta por Asturias para participar en la primera edición de FutbolFy, el congreso que apadrina el técnico Marcelino García Toral con el objetivo de reunir a algunas de las personalidades más importantes del deporte y de la gestión empresarial. «El verano se me plante tranquilo. Mi idea es descansar, reflexionar, buscar mejoras que en esa lavadora que es la competición a veces tienes poco tiempo para tratar de mejorar», reconocía desde allí el propio Albés.

Lejos quedan ya sus últimas semanas al frente del club rojiblanco. De su etapa como entrenador sportinguista reconoció llevarse «muchos aprendizajes. Me los guardo para mí tanto en lo institucional, en lo deportivo, en lo táctico... Todos podíamos haber hecho las cosas mejor y haber sacado más rendimiento a la plantilla», reconció desde el hotel Artiem, donde habitualmente el Sporting se concentra para sus duelos como local y sede ayer del citado encuentro al que acudieron otros referentes del mundo del fútbol como Mateu Alemany, el propio Marcelino, el exentrenador del Sporting Manolo Sánchez Murias o los técnicos Pablo Acebal y Luis Arturo, del Langreo y Lealtad respectivamente.

Garitano y su futuro

Albés calificó como un gran éxito para el Oviedo su ascenso. Precisamente, los derbis y sus partidos en El Molinón fueron dos de los momentos que citó cuando se le preguntó por lo que rescataba de su etapa en el banquillo gijonés. «Sí, hay muchas cosas que hubiese cambiado, pero sobre todo detalles. Fui yo y fui lo que quería. Se lo transmití a los jugadores y fuimos ambiciosos», reflexionó cuando se le planteó si se arrepentía de algo, reconociendo que «hubo un punto en el que bajamos el rendimiento, pero por encima de todo siempre fui yo».

El preparador vigués fue cesado como técnico rojiblanco a principios de abril, tras perder en casa frente al Tenerife. Desde entonces no ha vuelto a sentarse en un banquillo. «Ha habido alguna opción, pero no me ha satisfecho», reconocía, remarcando que su intención es la de «continuar en España», pero que muy probablemente comience el curso sin dirigir a ningún equipo a tenor de los acontecimientos.

De su sustituto en el Sporting, Asier Garitano, con quien dijo no haber mantenido conversación alguna sobre la plantilla tras su cese, destacó que «tiene una trayectoria larguísima, ha ganado partidos en muchos sitios y además creo que es buena persona». Albés prefirió ser cauto sobre el futuro del Sporting, del que dijo «aún es pronto» para aventurarse en un vaticinio para el curso que viene aunque le deseó lo mejor a un equipo en el que «me he sentido querido y valorado».