Rubén Suárez, exjugador de Sporting y Castellón: «Mi corazón es rojiblanco y no lo puedo esconder: casi nací en Mareo»

Sporting de Gijón y Castellón se enfrentan en Castalia en un duelo de dinámicas enfrentadas. Y nadie mejor que Rubén Suárez (Gijón, 1979), exfutbolista ... de los dos equipos, para analizar el choque. El hijo de la leyenda sportinguista Cundi repasa el momento de los rojiblancos, da las claves de una división tan particular como Segunda y avanza que, si nada se tuerce, el domingo estará a las 16.15 horas en el estadio.

–Lo primero de todo, ¿cómo está su padre?

–Bueno, ahí va. Tirando como siempre. Él es un tío fuerte. No es una situación fácil, pero es un luchador y está bien dentro de lo que tiene. Ese tipo de enfermedades son muy jodidas.

–¿Cómo ve al Sporting en este inicio de Liga tan extraño, con tres victorias seguidas y ahora cuatro derrotas?

–Esto acaba de empezar. La Segunda División es muy larga y es una categoría difícil en la que parece que empiezas bien, vas para arriba y de repente te viene una mala racha. Hay que intentar cortarla lo antes posible para que no se ponga nervioso el entorno.

–Este domingo visita a Castalia. Siempre se viene a la memoria el 'milagro de 2008'. ¿Cómo llegan los locales?

–En una situación contraria. Ellos hace tres semanas estaban un poco como ahora el Sporting, cambiaron de entrenador, vino Pablo Hernández y, al final mire, dos victorias, la última en Butarque, que no es fácil. Son dos triunfos que los sitúa en una situación más tranquila y con buenas sensaciones, pero necesitan seguir sumando. Es lo que tiene esta categoría, pero está claro que el Castellón ahora viene con la flecha para arriba.

–Usted militó en aquel Sporting de Marcelino que se quedó cerca de ascender. Sí lo consiguió luego con Levante y Almería. ¿Cuáles diría que son las claves?

–Tener calma, sobre todo. A lo largo de una temporada va a haber malos y buenos momentos. El Sporting solo en su último partido ha vivido las dos caras. Yo subí además en las dos versiones: directo y en 'play off'. Y el año que ascendemos con el Levante, si no me equivoco, nos vamos a vacaciones de Navidad después de empatar en Vallecas y a dos o tres del descenso. Luego hicimos una segunda vuelta tremenda y ascendimos. Es verdad que las dinámicas hay que cambiarlas. No solo por los puntos, sino por el hecho de que las aguas vuelvan a su cauce.

–¿Vio el partido contra el Albacete del otro día?

–Sí, sí. Fue tremendo.

–¿A usted alguna vez le remontaron un 3-0 como jugador?

–Que yo recuerde, no. Pero es que es fútbol. No debería pasar, pero pasa. Te encuentras tan cómodo porque vas 3-0 y parece que te hacen un gol y no pasa nada, pero ya te hacen el segundo... Y cuidado.

–Y lo peor es la sensación de que ahonda en la herida de un equipo que ya llegaba al domingo con tres derrotas seguidas...

–Claro, yo creo que el tema es que venías de una situación mala y casi la habías cambiado ya. Porque te pones 3-0 en 40 minutos. Es duro. Esta derrota duele más que un 0-1 y si encima vienes de una dinámica mala... Pues hace más daño, pero hay que pasar página.

–¿Qué le parece Asier Garitano como entrenador?

–Es un entrenador que me gusta. Serio, trabajador. Creo que lo tiene claro. En el Sporting lo hizo bien el año pasado y este año había empezado bien. Está en una situación difícil ahora, pero creo que está capacitado para darle la vuelta.

–Por jugadores, ¿con quién se queda de la plantilla del Sporting?

–Lo bueno que tiene el Sporting es que es un grupo compacto. Es verdad que en ataque quizá le falta que Otero rompa en ese goleador que necesitas para estar arriba porque siempre ayuda tener un delantero que sume una buena media de goles. Pero el Sporting sí que tiene jugadores arriba que te pueden aportar desde segunda línea, como Dubasin y Gelabert, que además es ese perfil de mediapunta jugón.

–No sé si se puede hablar de corazón dividido el domingo para usted...

–No, a ver... Yo creo que no me tengo que esconder. Soy del Sporting y mi corazón es rojiblanco. Fui futbolista y me pude dedicar a esto gracias al Sporting. Es mi equipo y lo digo con orgullo. Es verdad que jugué en Castellón año y algo y me trataron espectacular también, pero yo soy sportinguista. Prácticamente nací en Mareo porque ya desde pequeño iba con mi padre. Luego el resultado que sea lo que tenga que ser. El otro día le preguntaban a Luis Enrique antes del Barça-PSG y él decía lo mismo, que culé no iba a dejar de serlo nunca.

–El año pasado, los duelos entre Sporting y Castellón fueron partidos muy entretenidos. En el de Castellón, siete goles... ¿Qué vaticina el domingo?

–Ya sabe. Te esperas un partido de goles... y luego 0-0. Los dos van a intentar corregir los problemas atrás. El Castellón ya lo hizo el otro día, que viene de dejar la puerta a cero en su última salida. Y el Sporting va a intentar corregir el agujero atrás de los últimos partidos.

–¿Sigue viviendo en Valencia?

–Sí, aquí seguimos. Estamos metidos en una agencia de representación de jugadores y tenemos una escuela de fútbol en Paterna con cerca de 900 chavales.

–¿El domingo acudirá al partido?

–En principio sí. Nosotros estamos llevando a Mabil, el jugador australiano del Castellón, que está a punto ahora de renovar. Cuento con asistir el domingo al partido.

–Esta semana se aplazó un día el partido del Valencia y Oviedo en Mestalla y en unas semanas se cumplirá un mes del día de la dana. ¿Qué recuerda de aquel día?

–Lo que se vivió el año pasado fue una locura. Yo vivo en una zona que, dentro de lo que cabe, casi no resultó afectada. Pero el tema de coger las botas e irte a ayudar a las zonas afectadas y ver lo que se veía... Era de película.