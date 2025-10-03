El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El exfutbolista Rubén Suárez, anoche, en su domicilio valenciano. E. C.

Rubén Suárez, exjugador de Sporting y Castellón: «Mi corazón es rojiblanco y no lo puedo esconder: casi nací en Mareo»

«La clave en Segunda es tener calma. Es una categoría muy larga, en la que parece que empiezas bien, vas para arriba y de repente cambia la racha»

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Sporting de Gijón y Castellón se enfrentan en Castalia en un duelo de dinámicas enfrentadas. Y nadie mejor que Rubén Suárez (Gijón, 1979), exfutbolista ... de los dos equipos, para analizar el choque. El hijo de la leyenda sportinguista Cundi repasa el momento de los rojiblancos, da las claves de una división tan particular como Segunda y avanza que, si nada se tuerce, el domingo estará a las 16.15 horas en el estadio.

