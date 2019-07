Samuel Baños firma por una temporada con el Sporting B Samuel Baños, en Gijón. / ARNALDO GARCÍA El club rojiblanco acuerda su regreso a Mareo catorce años después de cerrar su etapa como mediocentro en El Molinón IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 3 julio 2019, 17:10

Samuel Baños regresa a Mareo. El exmediocentro rojiblanco será el entrenador del Sporting B la próxima temporada, como ha venido informandoEl COMERCIO, firmando por una temporada con el filial, lo que está pendiente de confirmar por el club gijonés, que remataba en las últimas horas algunos aspectos de la incorporación.

Avalado por su magnífica trayectoria a los mandos del Lealtad, el entrenador maliayo era la opción preferida de los técnicos del club rojiblanco desde que se adoptó la decisión de que Manolo Sánchez dejase el banquillo del filial para centrarse exclusivamente en su desempeño como director de Mareo. No obstante, asumieron ese relevo con paciencia y cautela para no interferir en el desenlace del campeonato liguero en Tercera y posterior 'play off' de ascenso a Segunda B en el que estaba inmerso el joven preparador, de 39 años.

Bajado el telón de la temporada, en la que rozó por partida doble un salto de categoría del que solo le separó un gol en ambas ocasiones, Samuel y el Sporting vuelven a cruzar sus caminos. Formado como jugador en Mareo, cierra su retorno a la entidad gijonesa catorce años después de poner fin a su etapa de seis temporadas en la primera plantilla sportinguista.

Tras colgar las botas en L'Entregu, fue segundo entrenador de Roberto Aguirre durante una temporada en el banquillo local de Les Caleyes y el pasado verano tomó las riendas del equipo para comandar un remozado proyecto 'negrillo', marcado por la metamorfosis de su plantilla. Con 90 puntos que establecieron un récord en la historia del Lealtad, se proclamó campeón tras concluir el campeonato liguero invicto y llevó a las vitrinas del club de Villaviciosa su primera Copa Federación. Cinceló un conjunto rocoso, el menos goleado de la Tercera Asturiana, e hizo crecer a varios jóvenes sin experiencia en la lucha por un ascenso con una gestión de vestuario apoyada en la cercanía al jugador.