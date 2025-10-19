Siroko gana enteros y se posiciona para vestir al Sporting la próxima temporada
La firma gijonesa negocia un acuerdo con el club para sustituir a Puma y convertirse en el próximo diseñador textil del conjunto rojiblanco
Gijón
Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00
La firma gijonesa Siroko, que ya está presente en el Sporting como patrocinador principal, está muy cerca de ser la encargada de vestir a ... los futbolistas rojiblancos a partir de la próxima temporada. El acuerdo no está cerrado, con las negociaciones aún en marcha. En todo caso, según fuentes consultadas, Siroko se ha posicionado con mucha fuerza en las últimas semanas para diseñar las futuras equipaciones. Será cuando expire el contrato con Puma, que acaba en 2026.
El gijonés Borja Mera, CEO y fundador de Siroko, estuvo presente el pasado fin de semana en El Molinón, donde vio en directo la victoria del conjunto rojiblanco, en el estreno de Borja Jiménez, contra el Racing de Santander. De hecho, antes del partido, el empresario se dejó ver sobre el césped.
Fundada en 2016 en Gijón, Siroko está realizando una rápida y potente inmersión en el mundo del deporte a través de esponsorizaciones, como la del Sporting o su mediática relación con los Lakers, pero, sobre todo, del diseño de prendas deportivas. Ciclismo, surf, golf, esquí, deportes de aventura y, en los últimos tiempos, fútbol.
Esto ha provocado una expansión de la empresa, que ya contaba con un establecimiento en Gijón, pero que en los últimos tiempos ha abierto dos tiendas estratégicas en las principales zonas comerciales de Madrid y Barcelona. El Sporting ha mantenido durante los últimos meses contactos con otras firmas, incluida la propia Puma, junto a la que se valoró la renovación del acuerdo. También la italiana Macron y, por supuesto, Siroko.
Un vínculo muy estrecho
Si las conversaciones siguen el rumbo actual, la firma gijonesa estrechará todavía más su vínculo con el Sporting, pasando también a ser su proveedor textil en una importante apuesta de Siroko, que entraría con mucha fuerza en el mundo del fútbol. Ahora mismo es el escenario en el que se trabaja y el desenlace más previsible: que Siroko diseñe la próxima camiseta del Sporting.
