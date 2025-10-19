El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Siroko gana enteros y se posiciona para vestir al Sporting la próxima temporada

La firma gijonesa negocia un acuerdo con el club para sustituir a Puma y convertirse en el próximo diseñador textil del conjunto rojiblanco

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La firma gijonesa Siroko, que ya está presente en el Sporting como patrocinador principal, está muy cerca de ser la encargada de vestir a ... los futbolistas rojiblancos a partir de la próxima temporada. El acuerdo no está cerrado, con las negociaciones aún en marcha. En todo caso, según fuentes consultadas, Siroko se ha posicionado con mucha fuerza en las últimas semanas para diseñar las futuras equipaciones. Será cuando expire el contrato con Puma, que acaba en 2026.

