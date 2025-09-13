El Sporting busca la reválida en El Molinón

Los rojiblancos Guille Rosas y Gelabert, durante un ejecicio en la sesión matinal de este sábado .

La primera derrota de la temporada del Sporting llegó en Riazor. Entraba dentro de lo previsto. Asier Garitano y sus futbolistas no pudieron defender el empate sin goles hasta el final y terminaron cayendo ante un Deportivo que asusta más sobre el papel que sobre el terreno de juego. Pese a regresar de La Coruña de vacío, los rojiblancos mantuvieron la segunda plaza. Continúan en los puestos de privilegio por detrás del Racing de Santander, que suma como victorias todos los partidos de la presente temporada. De ahí que sea líder en solitario.

El Sporting vuelve hoy a casa. Lugar fetiche para Asier Garitano. Lo hace para recibir al Burgos. Un rival que hasta la fecha ha sumado una victoria, dos empates y una derrota. A priori, tendría que sufrir en Gijón para llevarse algún punto de vuelta, pero el titular del banquillo del Sporting ya advirtió el viernes que es un equipo muy similar al rojiblanco.

Los números de Garitano en El Molinón son inmaculados. Cinco victorias en cinco partidos como técnico rojiblanco. Tres la pasada temporada y dos en la presente campaña, en la que conoció la derrota por primera vez la pasada semana por un gol en los últimos instantes.

La resaca del choque ante el Deportivo tuvo que ser dura, pero hasta ahí. El equipo tiene ante sí la oportunidad de demostrar que es capaz de recuperarse de las caídas. Para ello contará con el apoyo del sportinguismo, que volverá a teñir de rojiblanco El Molinón.

Varias son las ausencias con las que tendrá que lidiar Garitano. Loum, Curbelo, Amadou y Bernal verán el partido desde la grada. El central y el delantero se quedaron ayer sin opciones de poder jugar esta tarde. El club anunció sus bajas por lesión cuando se conoció la citación rojiblanca. La buena noticia de la semana es que tanto Nacho Martín como Dubasin llegan a tiempo después de haberse visto apartados de algún entrenamiento durante la semana.

El canterano es capital. Volverá a ser titular en la medular después de que Yeremay le lesionara con una dura entrada en Riazor. El centrocampista no dio señales de vida hasta el jueves, cuando se ejercitó al margen del grupo. Con Loum descartado, su presencia es clave.

El resto de los elegidos por Garitano serán prácticamente los mismos que en La Coruña, aunque con alguna pequeña variación. Si bien desaparecerá el doble lateral que utilizó ante el Deportivo, Kevin Vázquez y Guille Rosas pugnan por el perfil diestro de la defensa. Pablo Vázquez y Perrin continuarán liderando la zaga, con el más que probable regreso de Diego Sánchez al costado zurdo.

Los compañeros de fatiga de Martín volverán a ser Corredera y César Gelabert. Tienen más que asegurada su presencia en el centro del campo. El primero de ellos es el hombre de confianza de Garitano. Corredera es el encargado de ofrecer un punto de equilibrio a un equipo al que le está costando compactar su perfil defensivo. Por su parte, Gelabert será de nuevo el encargado de hacer vibrar al sportinguismo. Por sus botas han de pasar las acciones ofensivas. Es un futbolista determinante en la categoría y se ha empeñado en demostrarlo desde el primer día que luce el '10' a la espalda.

Sin Amadou, las opciones ofensivas escasean. Todo volverá a depender de Otero, Dubasin y el hombre que juegue en la izquierda. Si Gaspar está en plenas facultades, es titular indiscutible.

Por otra lado, el colombiano Oscar Cortés podría debutar si así lo considera oportuno Garitano. El Sporting también necesitará al último refuerzo de este pasado mercado para marcar las diferencias en el área rival. Toca estar muy acertado en ataque.

