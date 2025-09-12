El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asier Garitano dirige un entrenamiento del Sporting de Gijón. Arnaldo García.
Sporting de Gijón

Garitano tranquiliza al sportinguismo: «Nacho Martín y Dubasin están bien»

El técnico del Sporting de Gijón podrá contar con toda la plantilla salvo con el lesionado Loum

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:20

Ha sido una semana tranquila en Mareo. Al menos así lo comentó el entrenador del Sporting de Gijón, Asier Garitano, tras dirigir el penúltimo entrenamiento del equipo antes de recibir el domingo a las 18.30 horas al Burgos en El Molinón. «Un rival muy parecido a nosotros», aseguró.

El preparador podrá contar casi con la totalidad de la plantilla. La única baja será la de Loum por lesión. «Tuvo una rotura y eso tiene sus plazos de recuperación. Se suelen recuperar bastante rápido, pero mínimo va a estar entre dos y tres semanas», explicó. Además del centrocampista, Bernal también verá el partido desde la grada.

Los que sí estarán para jugar y apuntan a titulares son Nacho Martín y Jonathan Dubasin. «Esperamos dos días por Nacho Martín y ha mejorado mucho. El primer día estuvo con los readaptadores y las sensaciones fueron buenas. En los dos últimos días ha entrenado con normalidad», dijo sobre el centrocampista.

En cuanto al atacante, Garitano desveló que «notó una molestias en un entrenamiento, pero está bien. Ya ha entrenado con total normalidad».

Tiempo tuvo también para hablar del próximo rival. Será un partido difícil de jugar y parece que también de ver. «El Burgos es un equipo muy parecido a nosotros. Controla bastantes situaciones importantes de juego, está junto y defiende bien. Está bien trabajado y se equivoca muy poco», explicó. Para continuar argumentando que «viendo los partidos del Burgos, creo que vamos a ver un partido con pocas ocasiones. Se juntan bien, defienden bien y cometen pocos errores. Tendremos que tener un buen día porque regalan poco».

