Sporting Sporting | Un lateral con alma atacante Damián Pérez celebra un gol en su etapa en el fútbol méxicano. / E.C. Damián Pérez, el sustituto de Canella, destaca por su fútbol ofensivo y capacidad técnica | Tras rescindir en el San Lorenzo, el lateral argentino ficha por dos temporadas en el Sporting y el lunes será presentado en Mareo ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 19 julio 2019, 01:29

En un verano marcado por la convencida apuesta de club por el mercado nacional, la contratación de Damián Alfredo Pérez (Lanús, Buenos Aires, 30 años), adelantada por EL COMERCIO en su edición digital, destaca por ser la mayor incógnita. El lateral argentino firma para las próximas dos temporadas, el domingo llega desde Argentina y el lunes será presentado en Mareo como nuevo jugador del Sporting. Con el fichaje de Damián Pérez, el club completa el lateral izquierdo, debilitado en número con las salidas de Roberto Canella y Javier Noblejas.

Con plena confianza en la versatilidad de Francisco Molinero y en las promesas que asoman desde Mareo (Pablo García y Berto Espeso), el Sporting se ha decantado para reemplazar a corto plazo a Canella con el fichaje de Damián Pérez, que no continuará en San Lorenzo, en plena metamorfosis después de la reciente llegada de Juan Antonio Pizzi. «Es muy difícil analizar el rendimiento individual de nadie este año en San Lorenzo. El equipo ha hecho un curso malo y han estado más cerca de pelear por no descender a Segunda. Damián tuvo poca participación, pero cuando le tocó jugar no estuvo a peor nivel que el resto de sus compañeros», comenta el exfutbolista y entrenador del Sporting Ricardo Rezza, que destaca la «versatilidad» del nuevo fichaje rojiblanco. «En sus inicios jugó como interior izquierdo. Es un futbolista atípico para ser lateral porque se incorpora bien al ataque y además selecciona muy bien sus subidas», finaliza.

En sus inicios en Arsenal de Sarandí, Damián destacó muy pronto. Con solo 19 años debutó en uno de los derbis de Buenos Aires: Arsenal-River, sustituyendo al exdelantero Facundo Sava, con pasado en el fútbol español. «Lo que más llama la atención de su juego es que para ser lateral, tiene unas condiciones técnicas muy buenas. Parece más bien atacante», apunta el exjugador del club rojiblanco Germán Riverola, que es «optimista» con la irrupción de Damián Pérez. «Tiene condiciones para jugar en España, seguro. No solo destaca por su capacidad técnica, además tiene ida y vuelta», concreta Riverola.

La irrupción de Damián en Sarandí llamó la atención de los 'gigantes' del fútbol argentino. Boca y River. A pesar de su potencial, su carrera «no tuvo la progresión esperada», reconocen distintos profesionales del fútbol argentino. En 2015, tras rescindir en Sarandí, se fue a Vélez. Meses después volvió a cambiar de destino: México ( Club Tijuana). En el club azteca, conocido como 'Xolos', se reencontró con una de sus mejores versiones. Jugó más de 80 partidos y marcó 3 goles. Pero su carrera, lejos de estabilizarse, entró en peligroso carrusel de cambios.

En apenas dos años, tres equipos y otros tantos países: Colo - Colo (Chile), San Lorenzo de Almagro (Argentina) y ahora primera aventura en el fútbol europeo en España. «Tiene buen nivel. Es técnico y siempre que se proyecta suele terminar bien las jugadas», incide el exrojiblanco Patricio Graff.