El Sporting de Gijón se queda a medias en la Liga

El Sporting de Gijón corre el riesgo de quedarse en tierra de nadie. Sin que se haya cumplido ni tan siquiera la mitad ... de la temporada, los rojiblancos se encuentran en mitad de la tabla en su novena temporada consecutiva en Segunda División.

El Grupo Orlegi se hizo con la propiedad con la clara intención de devolver al Sporting a Primera División. Los mexicanos, en su cuarta temporada, no han cambiado la dinámica del club, que año tras año repite los mismos errores. En la jornada 16 del curso se encuentran con una tesitura similar a la de las anteriores campañas con la excepción del curso en el que Miguel Ángel Rodríguez clasificó al equipo para los 'play off' de ascenso.

Noviembre fue un mes negro para los rojiblancos a los que últimamente tampoco se les da bien el mes de diciembre. Tres puntos sumados de los últimos quince posibles han casi lapidado cualquier opción de acariciar el ascenso directo. Puestos que ocupó al inicio de la temporada cuando Garitano acumuló tres victorias en las primeras jornadas.

Desde entonces, los dos primeros puestos se han alejado hasta los once puntos, se cambió de entrenador y las dudas persisten en torno a una plantilla con la calidad justa para sobrevivir en la categoría.

Actualmente, el Sporting vive inmerso en su segunda crisis de resultados en la Liga. Y hoy comienza diciembre. En 16 partidos, el Sporting ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, con independencia del inquilino del banquillo. Garitano pasó del blanco al negro en cuestión de un mes. De ganarlo todo a perderlo todo. Una dinámica negativa que le costó el puesto. Sin tanto contraste, pero con similitudes en cuanto el escaso juego ofrecido, se encuentra ahora Borja Jiménez.

Su llegada fue impecable. Con un calendario complicado ante Racing de Santander, Valladolid y Zaragoza logró hacer pleno. Nueve puntos de nueve posibles levantó el ánimo del spotinguismo. Pocos esperaban la caída que se produciría hasta el día de hoy.

Tres empates y dos derrotas han erosionado la paciencia de un Molinón que el viernes mostró su total descontento con el equipo y con la directiva rojiblanca que mantiene su idea de haber confeccionado una buena plantilla para la categoría.

Los 'fichajes' de Dubasin y César Gelabert lideraron un mercado veraniego que tres meses después de su cierre deja en entredicho el resto de incorporaciones con jugadores prácticamente inéditos sobre el césped.

A tres puntos de todo

La buena noticia para equipos que se encuentran en la misma situación del Sporting es la creación del 'play off' de ascenso, que da vida a media Liga. De ahí que los rojiblancos sigan vivos pese a encontrarse a once puntos del líder.

Tres son los puntos que le separan del sexto clasificado. Los mismos que le distancian de la zona de la quema. Posiciones con las que coquetean los próximos rivales del mes de diciembre.

El futuro rojiblanco, para no pasar apuros como en temporadas pasadas, pasa por los encuentros ante la Real Sociedad B, Granada y Leganés. Son los tres rivales antes de que termine el 2025 y los tres se encuentran por debajo en la clasificación a estas alturas.

A partir de ahí, será el mercado de invierno el que también dicte qué será de este Sporting que no termina de luchar por los objetivos que marcó Orlegi en su presentación.