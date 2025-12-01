El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Sporting de Gijón con caras largas a pesar de rescatar un punto en el añadido ante un inferior Andorra. Arnaldo García

El Sporting de Gijón se queda a medias en la Liga

El equipo de Borja Jiménez se encuentra a la misma distancia del sexto clasificado que de los puestos de descenso

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:12

El Sporting de Gijón corre el riesgo de quedarse en tierra de nadie. Sin que se haya cumplido ni tan siquiera la mitad ... de la temporada, los rojiblancos se encuentran en mitad de la tabla en su novena temporada consecutiva en Segunda División.

