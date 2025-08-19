El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Molinón guardó antes del inicio del partido un minuto de silencio por la memoria de Solabarrieta, Sabou y Medina, fallecidos este verano.

El Molinón guardó antes del inicio del partido un minuto de silencio por la memoria de Solabarrieta, Sabou y Medina, fallecidos este verano. FOTOS DAMIÁN ARIENZA

Sporting de Gijón - Córdoba: 24.896 aficionados encienden la caldera

El Molinón, con una de las mejores entradas de su historia en Segunda, rinde homenaje a Prendes y a los ganadores del Sella

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 07:08

José Prendes, uno de los mejores goleadores en la historia del Sporting de Gijón, decano de los futbolistas del club a sus 95 años, ... recibió ayer el cariño de El Molinón, lleno hasta la bandera. 24.896 espectadores determinaron una entrada de Primera, de las más abultadas de las últimas décadas y de las mejores en su historia en Segunda. La afición está con ganas.

