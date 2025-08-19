Sporting de Gijón - Córdoba: 24.896 aficionados encienden la caldera

José Prendes, uno de los mejores goleadores en la historia del Sporting de Gijón, decano de los futbolistas del club a sus 95 años, ... recibió ayer el cariño de El Molinón, lleno hasta la bandera. 24.896 espectadores determinaron una entrada de Primera, de las más abultadas de las últimas décadas y de las mejores en su historia en Segunda. La afición está con ganas.

La televisiva Lara Álvarez, ataviada de rojiblanco de pies a cabeza, presentó al legendario exfutbolista. «El Sporting cumple 120 años de historia», recordó la presentadora, que dio paso al homenaje a Prendes, que entró al campo, emocionado, en compañía de Joaquín y José Antonio Redondo. En la parte trasera de su camiseta se podía leer '1949'. El año de su debut.

La previa giró en torno al exjugador, que regresó al estadio que le vio marcar infinidad de goles en un día en el que el sportinguismo arrancó con fuerza antes de la victoria final. A las 18.29 horas, el club comunicaba que se había agotado el papel, desembocando en esa tremenda cifra de seguimiento en directo de la primera jornada.

La grada empujó desde antes de entrar al campo, que se desperezó pronto a base de guitarrazos de rock de 'Foo Fighters' y de los legendarios 'AC/DC'. La presencia de Alfonso Villalva, vicepresidente del consejo del Sporting, y de José Riestra, director Global de Fútbol de Orlegi, ratificaron la importancia de la jornada inaugural, con muchos ojos puestos en el Sporting y en el estreno del nuevo proyecto, con tres debutantes en el once y un día repleto de guiños.

Solabarrieta, Sabou y Medina

La jornada en El Molinón fue muy emotiva desde el arranque y el gesto a Prendes. Luego, Walter Bouzán y Alberto Llera, flamantes ganadores de la última edición del Descenso del Sella, recibieron la ovación del sportinguismo a pie de campo. «¡Campeones, campeones, oé, oé, oé!», coreó todo El Molinón, mientras la pareja hacía guiños cómplices a la grada.

Joaquín les entregaron otra camiseta conmemorativa personalizada. También hubo un momento para el luto, cuando El Molinón guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Solabarrieta, Marcel Sabou y Armando Medina, extensible a todos los aficionados fallecidos en la última temporada.

Más tarde, con el balón ya volando, El Molinón pasó por todos los estados de ánimo. Malhumorado tras el primer gol, pero eufórico con la remontada. Y, también, mostrando su versión más pasional cuando Iván Ania, exfutbolista del Oviedo y técnico del Córdoba, comenzaba a dar síntomas de nerviosismo, lo que terminó encendiendo a El Molinón hacia la primera victoria.