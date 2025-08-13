El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jugador colombiano del Mallorca, Daniel Luna, durante un partido amistoso este mes de agosto. EFE

El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia

El club pregunta por la situación del jugador colombiano del Mallorca

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:40

La operación de Lasha Odisharia parace haberse estancado hasta el punto de que el Sporting de Gijón ya ha tomado el camino de ... buscar alternativas para reforzar la parcela ofensiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  2. 2 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  3. 3 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  4. 4 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia
  5. 5 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  6. 6

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  7. 7 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  8. 8 Bonnie Tyler conquista Poniente
  9. 9

    La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»
  10. 10

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia

El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia