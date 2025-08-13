El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
El club pregunta por la situación del jugador colombiano del Mallorca
Gijón
Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:40
La operación de Lasha Odisharia parace haberse estancado hasta el punto de que el Sporting de Gijón ya ha tomado el camino de ... buscar alternativas para reforzar la parcela ofensiva.
Uno de lo jugadores que gustan en Mareo es Daniel Luna, futbolista colombiano de 22 años que milita en el Mallorca.
Su participación en Primera División es testimonial, de ahí que el cuadro mallorquín quiera repetir una cesión a un equipo de Segunda División para que el futbolista gane protagonismo en el campo.
El pasado curso jugó en el Cartagena un total de 17 partidos en los que marcó 3 goles. Ahora su futuro podría estar en Gijón.
De momento no se han iniciado las negociaciones, tan solo se ha preguntado por su situación para ver si puede cuadrar en los números de la dirección deportiva.
