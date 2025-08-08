Lasha Odisharia, objetivo del Sporting, «un jugador alto, pero veloz y vertical» Un experto en fútbol internacional destaca del georgiano que «es un futbolista más asistente que goleador»

Andrés Maese Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 22:28 Comenta Compartir

Lasha Odisharia se encuentra a la espera de que el Sporting y el RFS Riga puedan llegar a un acuerdo para convertirse en la última pieza del ataque rojiblanco.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el futbolista ya le ha comunicado a su club la intención de cambiar de aires y dar un paso más en su carrera profesional en las filas del Sporting. Una decisión que no ha sentado bien en las oficinas del cuadro letón.

Con el acuerdo más que avanzado entre el Sporting y el extremo, ahora queda que los clubes puedan llegar a un acuerdo para debloquear la operación. Una negociación que tal y como informó este periódico no parece sencilla.

El club propietario de sus derecho no cede en sus pretensiones económicas y dificulta la llegada del extremo al Sporting

La dificultad se encuentra en las desavenencias económicas por el talentoso extremo. Motivo por el que Gerardo García y la dirección deportiva han tenido que buscar alternativas para terminar de perfilar el ataque. Dos de ellas, en el mercado nacional.

Mientras se trabaja en resolver las diferencias, Lasha Odisharia no disputó la última eliminatoria europea con su equipo. El Riga se quedó sin su «extremo talentoso y veloz», tal y como lo describe Alberto López Frau, experto en fútbol internacional que colabora con Onda Cero.

Colaborador de los programas Radioestadio y Radioestadio noche, presentado por el asturiano Edu Pidal, en Onda Cero, Alberto explica que Lasha «es un futbolista más asistente que goleador, así lo demuestras sus números de las últimas temporadas».

Alberto siguió de cerca la Eurocopa sub 21 del pasado verano en la que «Georgia no hizo un gran papel, pero Odisharia sí destacó con su verticalidad en la banda derecha», explica.

La primera opción para el equipo de Garitano, una vez caída la opción de Córdoba, «es un jugador que maneja bien la pierna izquierda y normalmente juega en la banda derecha, aunque también lo he visto por la izquierda. En realidad puede jugar tanto en un lado como en el otro», indica Frau.

Una de las características que más puede llamar la atención de Lasha es su estatura. «Cuando piensan en un extremo habilidoso siempre tiendes a pensar en un futbolista bajo, pero este no es el caso», dice. «En este caso, estamos hablando de un jugador que casi llega al 1,85 metros de altura, pero aún así es veloz y vertical, muy vertical. Cada vez que coge el balón intenta ir hacia adelante», añade. A Frau no le sorprende las cualidades del deseado por el Sporting porque «Georgia suele exportar mucho talento. De medio campo hacia adelante suele tener jugadores de bastante calidad», explica. Y entre ellos se encuentra Lasha Odisharia.

Destaca de él que «siempre fue titular con la sub 21, fue un fijo en todas las alineaciones», y concluye recalcando que «es muy técnico y habilidoso».

Las características de Lasha se amoldan a las que pueden ofrecer el resto de extremos con los que cuenta Asier Garitano, que pretendía un futbolista para la banda derecha zurdo. Ninguno de los perfiles tiene la velocidad y verticalidad que puede ofrecer el georgiano. La única duda generada es la de saber si puede estar a la altura del fútbol español después de competir en Georgia y en Letonia.

En las oficinas de Mareo lo tienen claro. Es una apuesta de futuro. Y el futbolista quiere jugar en el Sporting porque lo considere fundamental para seguir creciendo. Incluso estaría dispuesto a reducir sus condiciones económicas para terminar vestido de rojiblanco.

El único impedimento, que no pequeño, es que la oferta del Sporting es muy inferior a las pretensiones del Riga.