El Sporting de Gijón, a empezar la Liga con buen pie En las ocho temporadas que lleva seguidas en Segunda solo venció en la jornada inaugural los dos años con David Gallego: dos 1-0 obra de Djuka

Iván García Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

Un solitario gol de Uros Djurdjevic, David Gallego como técnico en el banquillo y El Molinón como escenario. En las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 ante UD Logroñés y Burgos, respectivamente, han sido las únicas dos ocasiones en las que el Sporting ha alzado los brazos al término del primer partido de Segunda División de los últimos ocho años, los que lleva en la división de plata de forma ininterrumpida desde el descenso de 2017. Ambos triunfos, por 1-0, permitieron a los sportinguistas firmar sus mejores arranques en la categoría durante esste ciclo: 12 de 15 puntos, en la primera de las temporadas de Gallego, 13 de 15, en la siguiente.

El resto de cursos, el Sporting no ha entrado con buen pie en Segunda. En sus dos primeras temporadas de retorno al fútbol plata, a los de Mareo les tocó rendir visita al Alcorcón. El cuadro alfarero le araño dos empates (0-0 y 1-1). En el segundo, de hecho, un gol desde casi el centro del campo del portugués André Sousa rescató un punto cuando el duelo agonizaba para los de Gijón, entrenados entonces por Rubén Baraja.

También sobre la bocina, Aitor García evitó que los sportinguistas se fueran de vacío en la primera fecha de la temporada 2019-2020 de Montilivi ante el Girona (1-1). Los dos siguientes años serían los únicos en los que el Sporting se llevase el gato al agua y, desde entonces, los rojiblancos vuelven a acumular tres fechas inaugurales sin vencer.

Las dos ocasiones en las que se clasificó para 'play off' –2018 y 2023– lo hizo empezando el curso con un empate y una derrota

Juan Otero se estrenó en Anduva como sportinguista marcando el gol del empate en el primer ejercicio del Grupo Orlegi, en agosto de 2022. Y los últimos dos partidos inaugurales, el Sporting se ha quedado en blanco. También es justo resaltar que las dos derrotas –frente al Valladolid en 2023 y el curso pasado ante el Levante– se dieron ante equipos que terminaron ascendiendo a Primera de forma directa.

Dos derrotas

El Valladolid de Pezzolano se impuso por 2-0 a los de Miguel Ángel Ramírez, mientras que los de Julián Calero asaltaron El Molinón el primer día como entrenador en partido oficial de Rubén Albés. El lunes, en el mismo escenario, los de Garitano tendrán la oportunidad, nuevamente ante su gente, de empezar el año sumando los primeros tres puntos ante el Córdoba. Aunque si algo demuestra la categoría es que empezar bien tampoco es garantía de éxito. De hecho, en los dos únicos años que el club terminó en puestos de 'play off' en esta década –2018 y 2023– lo hizo tras empezar empatando y perdiendo en la jornada uno.

No logró hacerlo en 2021, pese a conseguir 65 puntos y estar todo el año en la parte alta, ni en 2022, cuando terminó peleando por no descender y en una agónica decimoséptima plaza, los dos cursos que levantó el telón celebrando un triunfo. Pese a ello, mejor empezar la temporada con tres puntos en el casillero.