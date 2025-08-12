El Sporting de Gijón hace oficial el fichaje de Mamadou Loum El club anuncia su fichaje después de que el centrocampista haya el reconocimiento médico este martes. El jugador podría incorporarse este mismo miércoles a los entrenamientos

Mamadou Loum (Dakar, 1996) ya es de forma oficial el octavo fichaje del Sporting de Gijón para la temporada 2025-2026. Con él, Garitano tiene ya cerrada la primera de las líneas de jugadores de campo: la medular. Loum, el '6' que anhelaba el técnico vasco, llega para apuntalar el centro del campo y el doble pivote de un equipo que ya cuenta en esa demarcación con Álex Corredera, Justin Smith y Nacho Martín, además de los canteranos Mbemba, Aarón Quintana y Manu Rodríguez y el, todavía lesionado, Jesús Bernal.

El centrocampista pone el broche a una de las demarcaciones más y mejor cubiertas de los rojiblancos y se ejercitará ya en la tarde de este miércoles junto al resto de sus compañeros en la primera de las sesiones de la semana, ya con la vista puesta en el debut liguero ante el Córdoba del lunes 18 a las 19 horas.

Con Loum el Sporting incorpora a un centrocampista poderoso en lo físico. A sus 188 centímetros y 82 kilos le acompañan un aseado juego de pies. Destaca por su capacidad para ganar duelos, aunque no es su única virtud. En el Deportivo Alavés, en su etapa como cedido en Primera División, demostró que también es capaz de pisar el área con criterio. Con los babazorros convirtió dos tantos.

Loum llegó este martes a Gijón. Visitó Mareo y conoció a los trabajadores del club. El centrocampista pasó el reconocimiento médico. Lucirá el dorsal '21', que la temporada pasada llevó Nico Serrano. El jugador llega al Sporting gratis tras desvincularse el equipo portugués, aunque el cuadro luso sí que podría recibir algún tipo de compensación económica en cuestión de objetivos que cumpliese el centrocampista como rojiblanco.

Un defensa y un extremo

La de Loum debería ser la antepenúltima incorporación del Sporting en este mercado de fichajes. Tras las operaciones acometidas por Dubasin y Gelabert, las cesiones de Caicedo y Justin Smith y las incorporaciones tras desvincularse de sus clubes de Corredera, Pablo Vázquez y Lucas Perrin, el senegalés se convierte en el octavo jugador que incorpora el club rojiblanco en un mercado en el que ha tenido que estar bastante activo para paliar la decena de bajas con respecto a la temporada anterior.

El club, tal y como anunció Guerra y remarcó Asier Garitano en la entrevista en EL COMERCIO de la semana pasada, se centrará ahora en fichar a dos futbolistas zurdos. El primero, para la zaga. Un defensa central o lateral izquierdo. En función de ello, Diego Sánchez contará para una u otra posición, pudiendo siempre ser una emergencia válida para la otra. El otro puesto por cubrir es el de extremo derecho donde, sobre el tablero, el Sporting solo cuenta con Dubasin. Tanto él como Queipo y Gaspar, los dos extremos por la izquierda, son diestros, por lo que el club también prioriza aquí a un zurdo.

Homenaje a Isaac del Rivero

En el vídeo del anuncio del jugador, colgado por el club sobre las nueve y media de la noche, aparecen las hijas del cómico Isaac del Rivero, recientemente fallecido. Elena y Lara son las encargadas de dibujar al jugador, en un bonito homenaje a su padre, creador del popular cómic del Sporting y que perdió la vida la semana pasada, a los 68 años.