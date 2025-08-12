El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Loum persigue al jugador del Elche Tete Morente, en un Alavés - Elche de hace tres temporadas. Efe

Mamadou Loum ya está en Gijón: su fichaje por el Sporting, cuestión de horas

El club podría anunciar esta tarde o mañana la incorporación del centrocampista, octava incorporación del verano

I. García

Martes, 12 de agosto 2025, 15:04

Mamadou Loum ya está en Gijón y su fichaje por el Sporting es cuestión de horas. El jugador estuvo esta mañana en las instalaciones de Mareo, conociendo la que va a ser su nueva casa futbolística y al cuerpo técnico de Asier Garitano. El técnico de Vergara ve así cumplida la primera de sus tres peticiones para lo que resta de mercado. Faltarían el defensa y el extremo derecho.

En cualquier caso, el anuncio oficial de Loum queda pendiente de que el jugador supere el reconocimiento médico. Si nada se tuerce, esta misma tarde o mañana, el club oficializará el movimiento con el que la primera plantilla dará por cerrada la línea de centrocampistas. Loum, un '6' al uso, doblará la apuesta física en el mediocampo sportinguista. El centrocampista senegalés viene a pelear en una demarcación en la que el club ya ha incorporado este verano a Justin Smith y Álex Corredera mientras aguarda por la recuperación de Jesús Bernal, con el que no se cuenta hasta finales de año o principios de 2026.

Finalmente, y tal y como ha informado EL COMERCIO, Loum llegará sin que el Sporting abone traspaso alguno al Arouca. Las compensaciones económicas que el club portugués pudiese percibir serían en cuestión de objetivos que cumpliese el centrocampista, que militó en el Alavés en la temporada 2021/2022. Ganador de duelos gracias a su privilegiado físico (188 centímetros y más de 80 kilos), Loum es un jugador aseado con balón y que también tiene capacidad para sorprender pisando el área rival.

