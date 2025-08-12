La 'Semanona' de Amadou con el Sporting de Gijón: «Puede funcionar en Segunda»

Cuentan que fue Ruud van Nistelrooy quien a un jovencísimo y obstinado con la portería Gonzalo Higuaín le dijo en sus primeros meses en el ... Real Madrid aquello de que el gol era como un bote de ketchup: que unas veces no hay manera por más que aprietes y otras te sale todo de golpe.

No se conoce si en el vestuario de Mareo alguien habrá ejercido algún tipo de mentoría así con Amadou Coundoul, pero el delantero ha pasado de no ver puerta en los primeros cuatro amistosos a convertir cuatro tantos en los últimos tres igualando a Jordy Caicedo como máximo goleador de la pretemporada del Sporting de Gijón. Todo ello, en 120 minutos de juego. Además, asistió en el 0-2 ante el Racing de Ferrol a Guille Rosas, con una gran maniobra dentro del área.

«¿Lo de Amadou? No, no me sorprende», responde Chuchi Collado. Pocos mejor que él conocen al espigado atacante de 23 años. Del que fuera su jugador resalta que «tiene unas condiciones muy grandes para llegar a triunfar». En la temporada 2023-24, el delantero convirtió 30 goles con la escuadra llanerense a sus órdenes. Una cifra que les sirvió el ascenso a Segunda Federación y a él, a título personal, el fichaje por el Sporting. El curso pasado, el primero en Mareo, el jugador senegalés convirtió 17 dianas, aunque no le sirvieron para repetir éxito y el segundo equipo sportinguista se vio apeado por el Lealtad en la penúltima ronda del 'play off' a Segunda Federación.

El delantero ha convertido cuatro goles y dado una asistencia en los últimos tres partidos, disputando 120 minutos en total

«A nivel deportivo para nosotros fue una faena no poder contar con él, pero también fue un traspaso importante y nos alegramos, evidentemente», explica el técnico del Llanera. «Lo que queremos es que los jóvenes lleguen al fútbol profesional».

La figura de Amadou ha centrado buena parte del debate en torno al mercado de fichajes de este verano dentro del club. El Sporting dio por cerrado el capítulo de altas con la nueva cesión de Jordy Caicedo, fiando la posición del nueve a la terna que forman el ecuatoriano, Juan Otero y Amadou Coundoul. Collado no lo duda: «Para mí sí que es un jugador que puede dar el nivel en Segunda División. Yo creo que ya el año pasado lo podían haber probado en algún partido».

Las mejores prestaciones de Amadou en esta pretemporada han llegado saliendo desde el banquillo. Otra circunstancia en todos sus goles es que los ha hecho compartiendo ataque con otro delantero, algo que no pilla por sorpresa al que fuera su entrenador: «Con nosotros su mejor rendimiento también fue jugando en doble punta».

Una apuesta de club

David Guerra reconocía la semana pasada que el fichaje de un delantero centro era la petición que más le repetía la gente. Para el presidente ejecutivo y el club, las carencias detectadas en la primera plantilla tenían más que ver con el área propia que con la rival. «Es una planificación de varios meses y no va a cambiar por un amistoso», es el mensaje que se trasladaba desde el club tras los amistosos ante Racing de Santander, Real Avilés y Ponferradina. 270 minutos en los que el Sporting solo convirtió un tanto, pero que no alteraron la hoja de ruta del club.

Caicedo, con cuatro dianas también, ha contribuido a sofocar en las últimas horas el debate en torno a la figura del nueve. En el caso del atacante ecuatoriano, además, tres de esos tantos han sido los primeros que convertía su equipo. Marcó el 1-0 ante Racing de Ferrol y Cultural Leonesa y en Miramar, donde convirtió las otras dos dianas de este verano, suyo fue el tanto del 1-1 para reaccionar al primer tanto de los gozoniegos. Entre los dos –Caicedo y Amadou– fabricaron el 0-3 ante el Racing de Ferrol, el último gol del Sporting en esta pretemporada.