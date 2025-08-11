Jorge Montes se desvincula del Sporting y firma por el Getafe El canterano, al que le quedaba un año de contrato con el club gijonés, no entraba en los planes rojiblancos

J. A. G. Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 18:22 Comenta Compartir

Jorge Montes abandona el Sporting de Gijón. El canterano rojiblanco, que apenas había tenido presencia en las alineaciones del Sporting Atlético en la última ... temporada, ha acordado su desvinculación del club gijonés, poniendo así fin a su etapa en Mareo, donde entró en edad temprana. Muchas voces apuntaban a este lateral izquierdo como una de las grandes promesas de futuro en el club gijonés. Sin embargo, la confianza de los técnicos en los últimos tiempos se ha visto reducida y Jorge Montes pasó de ser un fijo en las alineaciones del filial a convertirse en un jugador sin apenas oportunidades. Carlos fue la apuesta de Samuel Baños para el lateral izquierdo, relegando a Jorge Montes a la suplencia. La decisión del canterano, de mutuo acuerdo con el club, ha sido romper la vinculación. Su futuro pasa por el Getafe, conjunto con el que se ha comprometido. El Sporting se guarda un pequeño porcentaje en el caso de un futuro o hipotético traspaso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Sporting de Gijón