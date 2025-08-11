El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Montes, en un partido con el Sporting Atlético en Santa Cruz. J. M. Pardo

Jorge Montes se desvincula del Sporting y firma por el Getafe

El canterano, al que le quedaba un año de contrato con el club gijonés, no entraba en los planes rojiblancos

J. A. G.

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:22

Jorge Montes abandona el Sporting de Gijón. El canterano rojiblanco, que apenas había tenido presencia en las alineaciones del Sporting Atlético en la última ... temporada, ha acordado su desvinculación del club gijonés, poniendo así fin a su etapa en Mareo, donde entró en edad temprana. Muchas voces apuntaban a este lateral izquierdo como una de las grandes promesas de futuro en el club gijonés. Sin embargo, la confianza de los técnicos en los últimos tiempos se ha visto reducida y Jorge Montes pasó de ser un fijo en las alineaciones del filial a convertirse en un jugador sin apenas oportunidades. Carlos fue la apuesta de Samuel Baños para el lateral izquierdo, relegando a Jorge Montes a la suplencia. La decisión del canterano, de mutuo acuerdo con el club, ha sido romper la vinculación. Su futuro pasa por el Getafe, conjunto con el que se ha comprometido. El Sporting se guarda un pequeño porcentaje en el caso de un futuro o hipotético traspaso.

